『べらぼう』総集編の放送間近！蔦重を生み育てた“女たちの底力”、感動の名場面をおさらい【4人の女神編】

「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の総集編を、一気に放送する “べらぼうデー” 12月29日（月）が近づいてきました。

今年の最後に、もう一度お江戸の世界に浸れるのはファンとして嬉しい限り。そこで、“べらぼうデー”のお供にしていただきたく、記憶に残る“感動の名場面”を振り返りカテゴリー別にご紹介してきました。

『べらぼう』の感動ふたたび！総集編の前に“エンタメの神々”の胸に刺さった名場面をもう一度【チーム蔦重編】

「印象的だった吉原の遊女たちの名場面【吉原・遊女編】」、「エンタメの神々の名場面【チーム蔦重編】」に続き、今回は、蔦重を生み育てた “4人の女神” の名場面を振り返ってみたいと思います。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「おっかさん」の温かくて大きな愛・実の母親つよの底力

“4人の女神”のひとりは、まず、蔦屋重三郎（横浜流星）を産んだ、実の母親のつよ（高岡早紀）です。ドラマでは、子供時代に蔦重を捨てたという話でした。

26話「三人の女」で、髪結いになっていたつよが浅間山の噴火で仕事ができなくなり、蔦重を頼ってひょっこり耕書堂に姿を表しました。「従業員の髪は私が結うので経費の節約になるだろ？」ということで居着くことになったつよ。

明るくて、人たらしでコミュ力が強いので、あっという間にお店の人々やお客さんに馴染んでいました。（蔦重は失礼にも「ベラバア（べらぼうなばばあ）」呼ばわりしてました。）

蔦重「ばばぁ、人の懐へぇるの恐ろしく上手くねぇですか？」

駿河屋の女将ふじ（飯島直子）「おつよさんは人たらしで評判だったからねぇ」

しみじみ、“血がつながった親子だなぁ”と笑わせてくれましたね。そっくりでした。

とにかく明るいつよさん。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

いつの間にか耕書堂になくてはならない人になった、つよ。ある日、旅に出る蔦重の髪を結い直しつつ「お前を捨てたのではなく、夫と一緒に借金取りから逃げるため、駿河屋市右衛門（高橋克実）に預けた」という事実を話します。

「柯理（からまる）」と蔦重の幼少期の名前で呼びかける、つよ。この名前で蔦重に呼びかけらるのは彼女だけですよね。

「あんたは強い子だよ。あんたは立派だよ……」と淡々と褒めつつ、「けれど、他の人はそんなに強くないから、もうちょっと気付けて、ありがたく思えるようになりな」と優しく諭しました。おっかさんに語りかけられた蔦重が、みるみる子供のような表情になったのも印象的。横浜流星さん、ほんと上手かったですね。

髪を整え終わった蔦重は、照れつつ「んじゃ、行ってくらぁ⋯お⋯おっかさん」と、初めておっかさんと呼びます。つよも「頼んだよ、重三郎」と。

ていは、実の子の蔦重はもちろん、義理の弟である歌麿のことも悩みを聞いてあげて“おっかさんに遠慮すんじゃないよ”と、母親として受け入れます。

「四の五の理屈は言わず、“子の存在”そのものを肯定する大きな愛」で彼らを包んでくれたつよは、この兄弟にとって女神だったと思います。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

短いけれど温かく心に沁みるふじの「ん。」

駿河屋の女将ふじ（飯島直子）は、蔦重の母親です。マイペースで、蔦重が夫に“階段落ち“させられても、気にしないでお菓子を食べつつ帳簿付けなどをしていたキャラでした。

（まさかのぽりぽり食べていたお菓子が、そののち、てい（橋本愛）の凍った心を温める伏線になっていたとは…）

そんな、ふじに度肝を抜かれたのは、第18話「歌麿よ、見徳は一炊夢」。やっと再会できたものの、荒んだ生活を送っていた歌麿を蔦重は、地獄から引っ張り出しました。

自分同様に駿河屋の養子にして欲しいと頼むも、トラブルのもとになると反対する市右衛門。そこへ、「ええい！ガタガタ抜かすんじゃないよっ！」とばかりに、壁ドンならぬ、白足袋で階段をドン！と踏み鳴らして、市右衛門をだまらせるふじ。めちゃかっこよかったですね。

実の親同様、蔦重を可愛がっていた駿河屋夫妻。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

ふじは、「勇助」という名前の歌麿の人別（戸籍）を用意してくれました。ふじは、時々蔦重が行方不明になった唐丸（子供時代の歌麿／渡邉斗翔）の前掛けを取り出しては眺めていることに気がついてましたね。

「重三郎は、あの子をずっと待っていたんだよ」。

さらっとしているけれども、ふじは蔦重のことを心から愛して可愛がっているのが伝わってきました。そして、口は悪いしすぐカッとなるし荒っぽいけれど、実は蔦重を自分の息子のように大切にして跡を継がせようと思っていた義理の父親・市右衛門。

実は、子供に対して愛情深い両親に育てられていた蔦重。癒しキャラだった兄の次郎兵衞（中村 蒼）の性格の良さからも分かりましたね。

そして、ふじさんの口癖「ん。」が大きな役割を果たしたのが、第44回「空飛ぶ源内」でした。流産のショックで何も食べられなくなったていは、死に急ぐかのようにやつれていく一方。そこに、ふじ、次郎兵衞の妻とく（丸山礼）が見舞いに訪れます。

持参したのは、箱詰めになっている「ふじ撰江戸名物菓子之部」。お菓子が大好きなふじのチョイスです。そして小さい箱は、仏様になったつよと子供の分。

「小さな子は甘いものが好きだろう？ おつよさんも嫌いじゃなかったしね」と仏前にお供えしつつ、「さ、私たちも頂こっか」と座り直すふじ。

「わたしも」と小さな声でつぶやいたていに、「ん。」といつものように言ってお菓子を１つ差し出します。きっと、世界一優しい女神の「ん。」。

「元気だしなさい」とか「泣いていると子供も泣くよ」とか「また子をつくればいいよ」とか、余計なことは一切言わないふじはさすがです。冷えた心にじわ〜っと染み入るような、とても温かいふじの「ん。」この人にしか出せない優しさでしたね。これで、元気を取り戻すていと蔦重なのでした。

ふじの「ん。」の一言と、お菓子ぽりぽりが、まさかのここで生きる脚本にも脱帽でした。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

本で世を耕すという蔦重の“夢”をかなえた女神

生みの母親、育ての母親に続いて、蔦重の女神になったのは妻・ていです。ていの名場面や名シーンはあり過ぎて絞りきれません。

真面目な顔して表情を変えずにつっこみを入れるところ、蔦重との夫婦漫才のようなやりとり、店を守りたいという割には冒険も好き、本を読み込んでいるだけにボキャブラリーも豊富。

女性として妻としてさまざまな名場面があるのですが、やはり「本屋の女将」としての名場面を取り上げたいと思います。

蔦重が、初めてていと結婚をしようと決めたお寺での場面。寺の和尚に処分する予定の本を子供の教材として使ってと頼みました。

屑屋に出せば本はただの紙屑、けれど、手習いの子らの手に渡れば本の役目を果たせると。

「本」で固い絆を築いた二人。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「子らに文字や知恵を与え、その一生が豊かで喜びに満ちたものになれば本も本望、本屋も本懐というものにございます」

蔦重が、平賀源内（安田顕）に教えられた「書を以て世を耕し、国を豊かにする」と同じだ！と震える場面でした。さらに「本も本望、本屋も本懐」と地口が出るあたりは、蔦重と一緒です。

「俺が本屋やるための最高の同志（相棒）を見つけたぞ！」とばかりに目が輝いたのが印象的でした。トクン！と胸がときめいたという感じではないのが、いかにも恋にうとい蔦重らしい感じでした。

ていは、蔦重が本格的に日本橋の本屋としてビジネス展開をするにあたって、その道を灯火をかかげて明るく照らした女神でしたね。

最終回で、蔦重が作り続けてきた“本”のことを、

「旦那様が築き上げ、分け与えた富。その富は腹を満たすことはできないけれど、心を満たすことはできる。心が満たされれば人は優しくなれましょう。目の前が明るくなりましょう。さような笑いと言う名の富を旦那様は日本中に振舞ったのではございませぬでしょうか。」

というセリフは、ていにしか言えない名セリフでしょう。

源内の「書を以て世を耕し、国を豊かにする」瀬川（小芝風花）の「恩が恩を呼ぶめでたい話がいい」という“夢”を大切に、ずっと行動し続けてきた蔦重への最高のはなむけとなる言葉。

「そうか」と頷いていた蔦重の、安心したようなうれしそうな表情も印象的でした。

「本屋」ビジネスを最後まで導いた女神。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

蔦重の“夢”を形にしてくれた歌麿

蔦重の四人目の女神には「歌麿」をあげたいと思います。26話「三人の女」では母・つよ、妻・てい、そして三人目の女として歌麿が取り上げられていました。

筆名を「歌麿門人千代女」としてなぜ？と問われたときに「生まれ変わるなら女がいいからさ」とつぶやいた歌麿でした。

蔦重の唯一無二の存在になりたかった歌麿。けれども、たった一人しかいない母親にも妻にもなることはできません。

歌麿は、松平定信（井上祐貴）が“神々”と呼んだ、チーム蔦重の一員ではありますが、もっと“家族”同様に近しく濃い存在。蔦重のビジネスが成功していったのは、歌麿のおかげです。

歌麿と蔦重の名場面もたくさんあり過ぎて絞れません。けれども、最後になって写楽プロジェクトに参加できて

「望まれない子の俺が許されてる気がした。あの絵には関わった皆が溶け合ってた。俺のその一部に。鬼の子もこの世で生きてて良いよ、って言われたような。声かけてくれてありがとう、義姉さん。義兄さんにもよろしく」

という優しい笑顔が印象的でした。

歌麿によって完成した「写楽」NHK大河「べらぼう」公式サイトより

鳥山石燕（片岡鶴太郎）に絵を習っているとき、きよ（藤間爽子）と心が通い合ったときも穏やかな顔をしていましたが、今までの中で一番柔和な表情だったと思います。

蔦重の最期に寄り添った歌麿。内側から後光が射しているかのような、優しい輝きに満ちた女神のような「なら、死ぬな」は、「頑張れ」「もっと生きろ」などどんな励ましの言葉よりも、蔦重の心に沁みたでしょう。

ねえさん、にいさんと呼べるようになった歌麿。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

蔦重の“夢”を叶えるべくそっと見守ってくれた女神たち

本屋という自分の“夢”に邁進していく蔦重の道は、平坦でなだらかではありませんでした。

時には周囲の意見を無視したり怒られても進まなければ、到底前へ前へと歩んでいくことはできなかったでしょう。

そんな蔦重の“夢”を叶えるべく、そっと灯火をかかげて行く先を明るく照らし、時に寒風吹き荒れるときは、暖かく外套のように包んであげた……女神たちの存在があってこそ、“夢噺”を紡ぐことができたのでしょう。