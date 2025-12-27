タレントの神田うのが26日、自身のインスタグラムを更新し、年末年始2週間の予定で滞在中のハワイで、寿司の名店「すし匠」でディナーを楽しんだことを報告した。



【写真】食事にもピッタピタのワンピをチョイス 驚きのラインをキープ

「すし匠」といえば、日本を代表する寿司職人の中澤圭二氏が四谷の店を弟子に譲り、ハワイのザ・リッツ・カールトンの内に海外進出した店。ヴァレンチノの赤×トッドのタイトなミニワンピに、ハワイらしくプルメリアの花を髪に挿した姿で訪問した神田は、「パパさんが夏からご予約入れてくれていたと言う『すし匠』は何ヶ月も先まで予約の取れない名店」と夫が準備してくれていたことを明かした。



一方でグルメな神田だけに「どれどれ？どれだけ本当に『本物の名店』なのか？それとも『なんちゃって名店』なのか？どんだけのもんじゃ～いと伺わせて頂いた結果 答えは前者 心から感動した『本物の名店』でした」と堪能した様子。伝統的なトロやエビなどの握りから、椰子を使ったガリなどハワイ色あふれるものまで「大将始め寿司職人達の食（お寿司）に対する真心と計算された忠実さ、そして温度、香り、バランス、美しさに、食するごとに最高に喜んでいる自分がいました」と神田。「心から『食』で感動させて頂けた幸せなお時間でした」と満足した時間を振り返った。



ハワイの「すし匠」のホームページによれば「ハワイならではの食材を取り入れながら、モダンと伝統を巧みに融合させた『江戸前』スタイルのおまかせダイニング」で、おまかせは1人400ドル（約6万5000円）で、アラカルト（時価）での追加メニューも用意されている。



