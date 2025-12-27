『クイズ！ドレミファドン！』特別MCに橋本環奈 フジ1月期ドラマ＆人気番組出演者が音楽クイズで大接戦
フジテレビは、2026年1月5日午後7時から『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』を放送する。今回は、月9ドラマ『ヤンドク！』から主演の橋本環奈が「特別MC」として登場。さらに同局で放送中の人気番組から豪華出演者が一堂に会し、さまざまな音楽クイズに挑戦する、見どころ満載の3時間スペシャルを届ける。
ご存じ“Mr.ドレミファドン”こと中山秀征と特別MC・橋本の司会のもと、月9ドラマ『ヤンドク！』（宮世琉弥、内田理央、吉田鋼太郎）、火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（福士蒼汰、吉川愛、正名僕蔵）。
映画『教場 Reunion／Requiem』（齊藤京子、KEY TO LIT・猪狩蒼弥、和田正人）、月10ドラマ『夫に間違いありません』（桜井ユキ、宮沢氷魚）に橋本直（銀シャリ）が助っ人に。『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season１』（なにわ男子・大西流星、平祐奈）に助っ人として近藤春菜（ハリセンボン）。
『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（Aぇ! group・正門良規、小島健、佐野晶哉）、『ミキティダイニング』（藤本美貴、品川庄司の庄司智春夫妻）、『トークィーンズ』（いとうあさこ、アンミカ、藤田ニコル）、『新しいカギ』（あの、ハナコ・秋山寛貴、菊田竜大）に助っ人・ヒコロヒーの4人体制で参戦。
さらに『千鳥の鬼レンチャン』（水森かおり、徳永ゆうき、STU48・池田裕楽）、『ぽかぽか』（ハライチ・澤部佑、岩井勇気、神田愛花）の出演者たちが、チーム対抗戦でクイズバトルを繰り広げる。MC席では、同局・井上清華アナウンサーがアシスタントとして進行を務める。
今回は、番組がスタートした1976年から2025年までの名曲の中から、歌い継がれてきた「カラオケ人気ランキング」を年代別に出題。歌唱映像はもちろん、主題歌となったドラマやアニメの名シーンもたっぷり紹介していく。出演者たちによる熾烈（しれつ）な早押し対決は、最後まで勝敗が分からない大接戦となる。
■出演者コメント
▼中山秀征
50周年ということで、初代の高島（忠夫）さんの映像など、これまでの歴史をまとめていただいて懐かしかったです。放送が始まった1976年というと、僕が小学生のときに番組が始まったんですよ。その番組をやらせていただいているというのは、とても感慨深いです。今回の収録は、新春スペシャルということで、とても豪華なラインアップになっています！各チームが繰り広げる猛烈な戦い、そして『ヤンドク！』から代表で橋本環奈さんが、初めてMCとして参加してくれたのも見どころだと思いますので、楽しみにしていてください！」
▼橋本環奈
番組に出ると聞いた時、最初は解答者側の気持ちだったんです。でもふたを開けてみたら“橋本さんはMCです”と言われて、“私MCなんだ！”とびっくりしました（笑）。収録はとても面白かったです！MCを務めさせていただいたので、クイズに参加できず“これ答えたい〜！”ってうずうずしていた時間がたくさんありました（笑）。イントロが流れた時の解答者皆さんの瞬発力もすごかったですね。楽しい収録になりましたので、ぜひリアルタイムで見ていただきたいです！そして『ヤンドク！』チームも応援していただけたらうれしいです（笑）。
