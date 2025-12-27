＜有馬記念＞WIN5で「2200万円」的中したことも！ 人気「UMAJO配信者」が有馬記念で“絶対に押さえたい5頭”
ここ数年で激増した女性競馬ファンは数あれど、難易度の高い「WIN5」を毎週のように買っている“UMAJO”はそれほど多くないだろう。2000万円以上の払い戻しを受けたことがあるUMAJOとなると、その数は限られてくるはずだ。
誰もがうらやむ2000万円超えの馬券を的中させたのは、競馬YouTuberとしての顔を持つ“爆益きょうちゃん”である。
爆益きょうちゃんは約1年前にYouTube『爆益ちゃんCH』を開設。日曜日はほぼ毎週、14時半頃からライブ配信を行い、時に視聴者のアドバイスに耳を傾けながらWIN5とメインレースを中心に予想を披露している。レース中は自身の本命馬を祈るように応援し、的中の際は満面の笑みで喜びを爆発させる。
そんな競馬愛あふれるチャンネルで最も多くの視聴者を集めたのが、今年の7月13日だった。『令和のドラえもん』こと阿波みなみさんと初めてコラボしたその日のWIN5を見事に的中。配当額はなんと2207万6630円で、ネットニュースなどでも取り上げられた。
先週末には朝日杯FSデーのWIN5でも73万円超の配当をゲット。まさに“爆益”続きのUMAJOの素顔に迫るとともに、28日に行われる有馬記念の展望も伺った。
（取材・構成＝中川大河、取材日＝12月25日）
◆サラブレッドが走る臨場感に魅了され
--夏ごろにきょうちゃんのYouTube配信を拝見し、取材のタイミングをうかがっていました。突然の依頼で驚かれたと思いますが、快く受けてくださりありがとうございます。
爆益きょうちゃん（以下、きょうちゃん）： こういった取材の経験がほとんどないので、少し緊張していますがよろしくお願いします！
--まず競馬との出会いについて教えてもらえますか。
きょうちゃん：4年ほど前に当時勤めていた会社の同僚数人と、東京競馬場に行ったのがきっかけです。初めての競馬だったので、その日にどんなレースが行われていたかなどは覚えていないのですが、サラブレッドが走る臨場感に魅了されて、いつしか馬のパーカーやぬいぐるみが家中に増えていった感じです。
--その時はどういった仕事をされていたのですか？
きょうちゃん：以前は事務職でした。でも競馬に魅せられた今は“競馬一本”で生活しています。
--競馬一本ということですが、生活費や馬券などはどうやって捻出しているのでしょうか。
きょうちゃん：会社員時代は給料から少額を資金にしていました。でも、とある予想家さんの予想を参考にしているうちに、コツをつかみ毎年勝てるようになりました。今は“UMAJO配信者”として、これまでの払戻金を元手に馬券を買っています。今年は七夕賞デーにWIN5で2200万円を的中させたので、しばらくは生活にも困らないと思います（笑）。
--阿波みなみさんとコラボした回ですね。
きょうちゃん：みなみちゃんが競馬にハマっているとXにポストしていたので、コラボ配信のお誘いをしたところ引き受けてくださいました。その初回でまさかの高額的中……。有馬記念の日もコラボ予定なので、ぜひ見に来てもらいたいです。
◆先週末もWIN5的中！
--そして先週末もWIN5で73万円を的中していましたね！
きょうちゃん：そうなんです。今年中にもう一度当てたいと思っていたのですごく嬉しかったです！本命にしていたダイヤモンドノットが1着なら、もっといい配当だったと思いますが、それは今週末に取っておきます（笑）。
--今年の共同通信杯の日（2月16日）は非常に惜しかったと聞きました。
きょうちゃん：はい、その日のWIN5は9→9→2→5→1番人気で決まり、2300万円超の配当だったのですが、3レース目のキタノエクスプレス（2番人気）を買っていませんでした。10頭以上を買い目に加えていたのですが……。
