もがみ型護衛艦を掃海に用いる際のウィークポイントとは

JMU（ジャパンマリンユナイテッド）の横浜事業所鶴見工場で2025年12月18日、海上自衛隊向けとなる掃海艦「けらま」の命名・進水式が実施されました。艦名の由来は沖縄県の慶良間諸島で、宮粼政久防衛副大臣が同艦の命名書を読み上げています。

【水柱デケェ！】訓練で実機雷の処分を行うあわじ型掃海艦（写真で見る）

「けらま」は、あわじ型掃海艦の5番艦として、2022年度予算で建造が決まりました。建造費用は約134億円。2026年度中に就役する予定で、2025年度末に新編される「水陸両用戦機雷戦群（仮称）」への配属が計画されています。

あわじ型は当初、木造のやえやま型掃海艦3隻を代替するために計画されました。船体サイズなどがほぼ一緒なため、一見するとあまり変わっていないように映るかもしれませんが、最大の特徴は船体材料にFRP（繊維強化プラスチック）複合材料を採用している点です。

FRP製掃海艦は腐食に強いため、耐用年数が木造掃海艦の20年程度から、同艦では約30年まで伸びています。また、耐久性の向上に加えて、船体の軽量化とそれに伴う燃費改善も実現。そのため、やえやま型と全長や全幅などはほぼ変わらないものの基準排水量は1000トンから690トンへ大幅に減っています。

海自は、機雷の探知や掃海について、浅深度はもがみ型護衛艦が、深深度は掃海艦が担うことを目指しています。木造のすがしま型掃海艇（基準排水量510トン）に関しては、任務の一部をもがみ型FFMで代替できるため、隻数を減らしていく予定です。

ただ、もがみ型FFMは専用の掃海艦艇と比べて船体が大きく、小回りが利かないため、機雷が設置されているリスクが高いエリアで作業するには、掃海艦の方が向いています。加えて、もがみ型は船体が鋼製であるため、磁気に反応する機雷への対策が、木製やFRP製の専用に設計された掃海艦艇よりも劣っているという弱点も抱えています。

こういった点は、USV（水上無人機）やUUV（無人水中航走体）などで構成される無人機雷排除システムを持っていても拭い切れない、もがみ型のウィークポイントといえます。こうした点から掃海艦という艦種は今後も残り続けることが決まっています。

あわじ型の継続調達は日本造船界にとっても大事！

実際、防衛省は2022年末に策定した「防衛力整備計画」の中で、機雷戦能力を強化するため、掃海用無人アセットを管制する掃海艦艇を増勢する方針が明記されています。これらの方針に基づいて、あわじ型は2年に1隻ずつ整備が進められており、2024年度予算では6番艦の建造費263億円を計上。2026年度の概算要求には7番艦の建造費用342億円が盛り込まれています。



海上自衛隊が現在導入を進めているもがみ型護衛艦。手前が「もがみ」、奥が「くまの」（深水千翔撮影）



1番艦「あわじ」から3番艦「えたじま」までは2017年から2021年にかけて順次就役していましたが、4番艦「のうみ」が就役したのは2025年3月と建造の間隔が4年ほど開いています。このためJMU鶴見では、3番艦の竣工から4番艦の建造決定まで手持ち工事量が一気に減少する事態も起きていました。あわじ型はJMU鶴見が建造する最大の船種であることから、継続的な受注は操業の安定にもつながるでしょう。

今回、進水した掃海艦「けらま」は機雷戦装備として使い捨ての自走式機雷処分用弾薬（EMD）や新型可変深度式探知ソナー（VDS）システムOQQ-10、機雷捜索用水中無人機（UUV）OZZ-4などを搭載。これらに加えて情報収集ROV（隔操作型無人潜水機）も装備すると見られます。

海上自衛隊は2025年度末に護衛艦隊と掃海隊群を統合し、地方隊に所属していた艦艇も組み込んだ水上艦隊を新編する大規模な改編を行います。自衛艦隊の下に置かれる水上艦隊は第1から第3までの3個水上戦群と水陸両用戦機雷戦群、哨戒防備群などで構成されます。もがみ型FFMやさくら型哨戒艦は哨戒防備群へ配属され「けらま」をはじめとした掃海艦は水陸両用戦機雷戦群へ配属されることになります。

こうした将来の動きを鑑みると、次代の日の丸掃海部隊を背負って立つのが、「けらま」を始めとした、あわじ型掃海艦と言えるでしょう。