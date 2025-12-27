「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

部下を「子ども扱い」する

リーダーの仕事は、部下の手取り足取りの世話をすることではありません。

それにもかかわらず、部下を「子ども扱い」して、あれこれ指示を出し続ける管理職が後を絶ちません。

部下のすべての行動を管理し、ミスが出ないように監視し、報告を義務化しようとする……。

これはまさに、親が子どもに接するようなマネジメントです。

「子ども扱いするリーダー」がやってしまうこと

こうした管理職は、以下のような行動を取りがちです。

・細かなスケジュールや進捗を何度も確認させる

・自分の承認がないと何も進めさせない

・報告が少しでも遅れると厳しく詰める

・「どうしてできないの？」と感情的に責める

これらの行動は、リーダーが「部下を信用していない」ことの表れです。

部下はやがて、自分で考えることをやめ、言われたことしかやらなくなります。

こうして、「自走しないチーム」が出来上がるのです。

優れたリーダーは「自律」を引き出す

では、部下を子ども扱いせず、信頼しながら成果を出すにはどうすればいいのでしょうか？

鍵になるのは、「管理」ではなく「期待」の提示です。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

成果を出してもらうために必要なのは、「細かく管理すること」ではありません。

部下に対して、「あなたにはできる」と信じて任せること。

そして、期待値と基準を明確に伝えたうえで、「自ら考えて行動させること」なのです。

――『リーダーの仮面』より

リーダーがやるべきは、「このくらいの成果を、この期間で出してほしい」という基準を共有すること。

それ以上でも、それ以下でもありません。

過干渉せず、責任と裁量を部下に渡すことで、はじめて部下は「自分ごと」として仕事に取り組みはじめます。

子ども扱いするほど、部下は幼くなる

皮肉なことに、子ども扱いするリーダーのもとでは、本当に「子どものような社員」が育ってしまいます。

指示がなければ動けず、判断ができず、困ったらすぐに助けを求める……。

そんなチームは、リーダーがいなくなった瞬間に崩壊してしまうでしょう。

逆に、自律性の高いメンバーが集まるチームは、放っておいても回ります。

部下を「子ども扱い」するのではなく、「大人として扱う」こと。

それこそが、信頼の第一歩であり、真のマネジメントです。

最後に、あなたがリーダーであるならば、リーダーは仮面をかぶりましょう。

感情ではなく、仕組みと信頼で、チームを動かしてください。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。