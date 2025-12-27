特別支給の老齢厚生年金は昭和36年4月2日以降生まれの男性はもらえないのですか？ 教えてください
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、昭和36年4月2日以降生まれの男性の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人には受給要件があります。
▼特別支給の老齢厚生年金の受給要件
・男性：昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性：昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間（10年）がある。
・厚生年金保険等に1年以上加入していた。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
昭和36年4月2日以降生まれの男性であれば、厚生年金に1年以上加入していてももらえません。女性ですと、厚生年金の加入期間等の受給要件を満たしていればもらえます。
