【2025年版】鹿児島県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「指宿市」、では1位は？
鹿児島県に住む20歳以上の男女を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して10段階評価を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜鹿児島県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2019年・2020年の回答も含む）しています。
本記事では、鹿児島県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「子供を愛していること。子供のために元気に働けること。趣味を楽しめる」「親、配偶者、配偶者の家族、子供に恵まれ、裕福ではないが貧しすぎない生活ができている」「子供が産まれて、毎日成長を感じることが出来るので生きるのが楽しみになった」といった声が寄せられ、家族や日々の充実感が幸福感につながっている様子がうかがえます。
居住者からは「自分が満足出来る収入を得て､やりたいことや好きなことを我慢せずにできる。大切な人たちと穏やかだけど楽しい暮らしができる」「子供達が家庭を持ち、幸せに暮らしている事。自分が元気で暮らしている」「愛犬がいること。パートナーがいること。普通の生活ができること」といった声が寄せられ、日常生活の満足感と家族の暮らしが幸福感につながっている様子がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
本記事では、鹿児島県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
2位：指宿市／評点67.8／偏差値64.3鹿児島県指宿市は、薩摩半島南端部に位置し、鹿児島湾や東シナ海に望む美しい海岸線と豊かな自然に恵まれたまちです。年間平均気温の高さや温泉地としての特色、地域の食文化など暮らしの魅力が評価されています。
居住者からは「子供を愛していること。子供のために元気に働けること。趣味を楽しめる」「親、配偶者、配偶者の家族、子供に恵まれ、裕福ではないが貧しすぎない生活ができている」「子供が産まれて、毎日成長を感じることが出来るので生きるのが楽しみになった」といった声が寄せられ、家族や日々の充実感が幸福感につながっている様子がうかがえます。
1位：姶良市／評点68.7／偏差値68.0鹿児島県姶良市が、3年連続で1位に輝きました。姶良市は「こどもまんなか社会」の実現に向けた子育て支援や生活利便性の高さが評価されています。交通アクセスの良さや商業・医療施設の充実が、安心して暮らせる住環境として支持されています。
居住者からは「自分が満足出来る収入を得て､やりたいことや好きなことを我慢せずにできる。大切な人たちと穏やかだけど楽しい暮らしができる」「子供達が家庭を持ち、幸せに暮らしている事。自分が元気で暮らしている」「愛犬がいること。パートナーがいること。普通の生活ができること」といった声が寄せられ、日常生活の満足感と家族の暮らしが幸福感につながっている様子がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)