「愛ですね」井ノ原快彦、“10代の頃に買った靴”公開「味が出ててステキ」「大事に扱ってきたんだね...」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは12月26日、自身のInstagramを更新。「10代の頃に買った靴」を公開しました。
【写真】井ノ原快彦の“10代の頃に買った靴”
ファンからは、「素敵ですねー 10代から持ってるもの。。」「色んな思い出歩んできてるんだね 愛着感いいです」「物を大切にしてる快くん素敵です」「靴オシャレでかっこいいです」「宝物だあ かっこいい」「大事に扱ってきたんだね...宝物だ〜」「井ノ原くんの愛ですね」「味が出ててステキ」と、称賛と感動の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「思い出がいっぱい詰まっているんでしょうね！」井ノ原さんは「10代の頃に買った靴です。まだはいてますよ」とつづり、1枚の写真を投稿。木の棚に置かれた2足の靴のショットです。1足はNIKEのハイカットスニーカーで、ブルーとホワイトのツートンにピンクっぽいひもがアクセントになっています。もう1足はブラウンのレザーブーツ。どちらも長年の使用感がいい味を出しています。10代から大切に履き続けているエピソードに井ノ原さんの人柄が表れています。
「サッカーしてきました！」自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している井ノ原さん。25日の投稿では「サッカーしてきました！いい汗かいたー！！」とつづり、ソロショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
