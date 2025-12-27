外出嫌いな彼氏をデートに誘うアプローチ９パターン
付き合い始めて時間が経つと、男性がデートで外出するのを面倒くさがるケースが増えてくるもの。二人でいるのは楽しくとも、いつもお家デートばかりでは寂しいもの。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者への調査結果を参考に、「外出嫌いな彼氏をデートに誘うアプローチ９パターン」をご紹介します。
【１】「一緒に部屋を掃除するのと、外出とどっちがいい？」と二択を迫る。
「外出より面倒な用事を提案すれば、普通は楽しい方を選ぶから（笑）」（２０代女性）など、２つの選択肢を用意して相手に選ばせることで、行動を促すパターンです。同棲をしているカップルなどには使いやすいアプローチといえそうです。
【２】ストレートに「つまらない」と伝える。
「『ほかの男性に○○に誘われたから行ってくるね！』と伝えれば、驚いて一緒に出掛けてくれます」（３０代女性）など、彼女が本気で退屈していることが伝われば、彼氏もうかうかしていられなくなります。ただし、やりすぎると「浮気がちな女性」と思われかねないので注意しましょう。
【３】彼氏の趣味のイベントを探して一緒に行く。
「音楽が趣味の彼氏なので、楽器屋さんのフェアに誘えば上機嫌です」（２０代女性）など、彼氏が好きな分野のイベントやスポットに誘えば、喜んで外出する気になるはずです。彼氏の趣味にも詳しくなれて一石二鳥でしょう。
【４】「散歩に行こう」と、とにかく外に連れ出す。
「『ＤＶＤを借りに行こう！』とか、とにかく一旦外に連れ出せばこっちのもの」（１０代女性）など、まずは近距離の外出に誘い、「せっかくだからご飯も食べに行こう」などと行き先を追加するアプローチです。家のなかでダラダラしがちな彼氏に有効といえそうです。
【５】デートの内容を交互に決めるルールを作る。
「デートプランを順番に考えれば、２回に１回は自分が行ってみたい場所でデートできます」（２０代女性）など、平等なルールを作ることで、堂々と外出デートに誘い出すことができそうです。ただし、彼氏の負担にならないデート先を選ぶように配慮する必要はあるでしょう。
【６】二人分のお弁当を作って、低予算のデートに誘う。
「お互いまだ収入が少ないので、お弁当を持って公園デートで倹約してます」（２０代女性）など、経済的な理由で外出したがらない彼氏には、倹約デートの提案が効果的なようです。散歩や軽いスポーツなど、お金をかけずに楽しめる遊びを提案してみましょう。
【７】「○○に行きたいけど、一人じゃ不安だからついてきて」と彼氏を頼る。
「家電が買いたいけど、何がいいかよくわからなくて…と頼る」（２０代女性）など、相手の得意分野について頼ることで、彼氏は「いいところを見せよう！」とその気になるようです。初めてのデートに誘うときにも使えそうです。
【８】「○○のお店に行ってみたい！」など具体的に内容を伝える。
「行きたいお店が載っている雑誌を見せたりして、その日の目標をハッキリさせます」（１０代女性）など、デートの目的が明確だと、彼氏も行動を起こしやすくなるようです。その際は、彼氏も楽しめるスポットを選ぶと好印象でしょう。
【９】期間限定のイベントに誘う。
「クリスマスのイルミネーションとか、その時期しかやってないイベントに誘う」（２０代女性）など、「今しか行けない！」というデートなら、腰の重い彼氏も引っぱり出しやすいようです。インドア派の彼氏であれば、美術展などにも興味を示すかもしれません。
ほかにも、「外出嫌いな彼氏をデートに誘うアプローチ」があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
