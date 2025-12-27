「to have your heart set on something」の意味は？強い意志を持って...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「心に決める」でした！

なにかに対して強い意志を持って、どうしても達成したいというニュアンスで使うフレーズ。

「〜しようと心に決めている」や「どうしても〜したいと思っている」という風に使われていますよ。

「My sister had her heart set on Tokyo University, but she failed the entrance exam.」

（妹はどうしても東京大学に入学したかったけど、入試に合格できなかった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。