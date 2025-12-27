「to have your heart set on something」の意味は？強い意志を持って...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to have your heart set on something」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「心に決める」でした！
なにかに対して強い意志を持って、どうしても達成したいというニュアンスで使うフレーズ。
「〜しようと心に決めている」や「どうしても〜したいと思っている」という風に使われていますよ。
「My sister had her heart set on Tokyo University, but she failed the entrance exam.」
（妹はどうしても東京大学に入学したかったけど、入試に合格できなかった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
