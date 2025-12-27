大卒でもフードデリバリーで日銭を稼ぐしかない…AI先進国になった中国の「本当の姿」

中国に「ネズミ人間」が登場

不動産バブル崩壊から約4年が経過したが、中国経済は深刻な低迷から抜け出せていない。

個人消費は停滞し、固定資産投資も統計開始以来初のマイナスに陥る可能性が高い。政府は対策を急ぐが、抜本的な対応策は見えてこない。かつて政府と強固な関係を誇った名門「万科企業」（バンカ）でさえ事実上のデフォルト状態に陥り、実体経済の厳しさが浮き彫りとなっている。

その背景には、地方政府や国有企業の幹部らが出世や目標達成のために実績を「水増し」してきた構造的問題がある。習近平国家主席は、来年の経済政策の方針を決める“中央経済工作会議”で水増しの禁止と処罰を厳命した。

今回の中央経済工作会議の内容で、景気の本格的な回復につながるか否か、不確実性は高い。経済環境に対する人々の不満はすう勢的に高まっているようだ。

報道によると、一日中部屋に閉じこもる若者も増えたと報じられた。彼らは、寝そべり族ではなく“ネズミ人間”と呼ばれている。

データが示す以上に、中国の景気減速は深刻なのだろう。世論に配慮して、仕事の成果が上がらない公務員に“かたつむり賞”を授与する自治体が増えたと聞く。公務員に対して、国民生活の改善にしっかりとした実績を上げろとの訓戒、警告と解釈できる。

中国政府が、高市首相の台湾有事の発言に反発した背景の一つには、国内の不平・不満を海外に向けさせる狙いがあるのかもしれない。

配達員になるしかない…

一部の地方政府は公務員の会食を禁じた。雇用・所得環境が悪化する中で、公務員だけが恩恵を受けているとの批判も増えているようだ。

財政難から、給与を引き下げる地方政府も増えた。その反動から、国家公務員志望の若者は急増している。11月末から始まった国家公務員試験では、安定を求める学生の応募が急増し、倍率は84倍に達したと報じられた。

今年11月、若年層（16〜24歳）の失業率は16.9%と高止まりした。大卒ですら就職が難しく、都市でフードデリバリーなどに従事し、手っ取り早く所得を得ようとする若者は急増している。

中国では不動産や建設などが苦境に陥る一方、半導体やAIなどIT先端分野の成長スピードは目覚ましい。

本来であれば、政府が不良債権処理を推進すると同時に、成長期待の高い分野で規制緩和を実行できればよいのだが、一時的な失業増加という痛みを恐れるあまり改革は容易ではないとみられる。

財政・金融政策で目先の需要をつなぎつつ、民衆の不満を海外に向けさせようとする中国政府の姿勢は続きそうだ。

チャイナリスクはさらに上昇か

中央経済工作会議の内容を見ると、年初以降、中国の過剰生産能力の膨張に一時的に歯止めがかかるかもしれない。景気刺激策で景況感が持ち直す可能性はある。

ただ、やや長めの目線で考えると、政策の効果が一巡するに伴い、再度、デフレ圧力の強さ、不動産市況の弱さが目立つようになるだろう。それに加えて、中国政府は、反スパイ法などで海外企業などに対する締め付けを強めている。それを嫌って、中国から脱出する海外企業は増えている。

高まるチャイナリスクへの対応を急ぐ、わが国の企業も増加傾向だ。

11月、キヤノンは広東省中山市のレーザープリンター工場を閉鎖した。フォークリフト大手の三菱ロジスネクストは、中国からの調達比率を引き下げた。村田製作所やTDKは、インドで電子部品やリチウムイオン電池などの生産能力を引き上げようとしている。

中国市場の規模の大きさから完全撤退は難しいとしても、ベトナム、インド、タイ、インドネシアなどに拠点を設けリスク削減を急ぐ多国籍企業は増えている。

中国企業の海外進出も加速している。

2026年の世界経済に与える影響

近年、中国からの海外直接投資は増加傾向にある。

アジアやアフリカなど新興国の需要取り込みに加え、中国政府の規制から逃れ、より自由度の高い経営環境を手に入れようとする経営者は増えている。習政権は、不動産バブルの処理に加えて、内外の企業に十分な事業運営環境を提供する課題にも取り組む必要がある。

どの時点で中国経済が、本格的な回復に向かうかは予測が難しい。米中の対立先鋭化に加えて、過剰生産能力を抱えた中国企業の海外進出により、アセアン地域などで中国との貿易摩擦が激化する恐れも高まっている。

2026年の世界経済の展開を予想すると、中国は景気下押しや地政学のリスクを高めるファクターになる可能性が高い。

