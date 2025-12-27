Ôú¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î°ð²Ù¤º¤·¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Û¤Ü°ì¿Í¿©¤¤¡×¡Ä¿Í´Ö¡¦¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î°¦¤¹¤Ù¤ÁÇ´é
Ë×¸å33Ç¯¤ò²á¤®¤Æ¤â¤Ê¤ªÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñÌ±ºî²È¡×¡¢¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡£¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤Î2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¶Ä¥¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ½ñÀÒ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¶¤«¤éÂç¤¤Ê±¿¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿À¶Ä¥¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡Ö½é¤ÎËÜ³ÊÉ¾ÅÁ¡×¤È¤Ê¤ë¡Ø¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¾¼ÏÂ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤Î¼ò°æ¿®¤µ¤ó¤¬Ã°Ç°¤Ë¼ý½¸¤·¤¿¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿Í´ÖÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤ë°ïÏÃ¤ò£³¤Ä¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«ËýÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÎé¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡Ä
¡±¿¤ò¤Ä¤«¤à¡ÖÁ°¸þ¤¤ÊÎÏ¡×
¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ï¡¢1950Ç¯¤Ë¡Ö½µ´©Ä«Æü¡×¤Î·ü¾Þ¾®Àâ¤Ë±þÊç¤·¤¿¡ÖÀ¾¶¿»¥¡×¤¬£³Åù¤ËÆþÁª¤·¡¢Æ±ºî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£À¶Ä¥¤Ï¡¢¼õ¾Þºî¡ÖÀ¾¶¿»¥¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿»¨»ï¤ò¡¢Æ´¤ì¤Îºî²È¤¿¤Á¤Ë²²¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÀÑ¶ËÅª¤ËÁ÷¤ê¡¢ÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÊ¸ÃÅ¤ÎÂç¸æ½ê¡¢ÂçÐÇ(¤ª¤µ¤é¤®)¼¡Ïº¡Ê1897-1973¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡ÖÂçÐÇ¼¡Ïº¾Þ¡×¡ÖÂçÐÇ¼¡ÏºÏÀÃÅ¾Þ¡×¤ËÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÐÇ¤Ï¡¢¾®Àâ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Îò»Ëµ½Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤¿ºî²È¤Ç¤¹¡£ÂçÐÇ¤«¤é¡ÖÀ¾¶¿»¥¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¡¢À¶Ä¥¤ÏÂç¤¤¤Ë´¶·ã¤·¤Þ¤¹¡£
À¶Ä¥¤¬ÂçÐÇ¼¡Ïº¤«¤é¤ÎÊÖ»ö¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¡¢¸µÆ±Î½¤Î²¬ËÜ·ò»ñ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ëÄ«¡¢¡Ø²¬ËÜ·¯¡¢¥Ü¥ó¤Á¤ã¤ó¡£²¬ËÜ¥Ü¥ó·¯¡ª¡Ù¤È¡¢Îã¤ÎÀ¼¤Ï½À¤«¤¤¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯°ú¤Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¡¢Èà¤Î°Õ¾¢ÀÊ¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡¿¤Ê¤¼¤«ÆÀ°ÕÁ³¤È¶»¤òÈ¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤ÎËµ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸Å¤¤Èé³ó¤«¤é¤ª¤´¤½¤«¤Ë°ìÄÌ¤ÎÉõ½ñ¤ò¼è¤ê¤À¤·¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¡¢¤¹¤°ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤Þ¤¨¡Ù¤È¸À¤¦¡£Éõ½ñ¤ÎÃæ±û¤Ë¼ë¤Î±ï¤É¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¡Ø¾¾ËÜÀ¶Ä¥ÍÍ¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ã¼Àµ¤ÊÊ¸»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡¿¡Ø¤³¤ì¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¡¿¤È¿Ö¤¯¤È¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¤Ë¡¢¡¿¡ØÆÉ¤ó¤À¤Ê¡Ù¡¿¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉõ½ñ¤òÎ¢ÊÖ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤ÊÊ¸»ú¤Ç¡ØÂçÐÇ¼¡Ïº¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£¡¿¡Ø¾¾ËÜ¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¡©¡Ù¡¿¤ÈÌä¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¡¿¡Ø¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤¸¤ã¡¢Ãæ¿È¤òÆÉ¤ß¤¿¤Þ¤¨¡Ù¡¿¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»°Ëç¤Ð¤«¤ê¤ÎÊØäµ(¤Ó¤ó¤»¤ó)»æ¤òÀ½¿ÞÂæ¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ù¤¿¡×¡Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¹¹ðÉô»þÂå¡¡¤¢¤Î¤³¤í¤Î¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡×¡Ë
À¶Ä¥¤ÏÂçÐÇ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò¿ÀÃª¤Ë¶¡¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¼«ËýÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤Ë¤È²¬ËÜ¤Ë°ð²Ù¤º¤·¤òÔú(¤ª¤´)¤Ã¤¿¤¬¡¢¶½Ê³¤·¤¿À¶Ä¥¤¬°ð²Ù¤º¤·¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸ý¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤Î¤Ç¡¢²¬ËÜ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¤ÎÆó¤Ä¤Û¤É¡×¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡ÖÂè°ì¾Ï¡¡±¿Ì¿¤ò¤Ò¤é¤¯¡×¤è¤ê¡Ë
¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¼ê»æ¤òÆ±Î½¤Ë¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢ËÜÍè¡Ö¼«ËýÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¡×¤ËÔú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î°ð²Ù¤º¤·¤ò¡¢¡Ê¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¼«ËýÏÃ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡Ë¶½Ê³¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¶Ä¥¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
ÇÔÀï¸å¤ò¸«±Û¤·¡¢½¾·³Ãæ¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤òÆÈ³Ø¡×
¢ÀäË¾¤ÎÄì¤Ç¤â¡ÖÀè¤ò¸«ÄÌ¤·¤¿¸þ¾å¿´¡×
30Âå¤Ç¾¤½¸¤µ¤ì¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤Ç±ÒÀ¸Ê¼¤È¤·¤Æ½¾·³¤·¤¿À¶Ä¥¤Ï¡¢Àï¾ì¤Ç»à¤Ì±¿Ì¿¤òÈò¤±¤¿¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢°ì»þ¤Ï¡ÖÃ¦Áö¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤ÉÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Èà¤ÏÀï¶É¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤á¡¢¾¤½¸¸å¤âÌ©¤«¤Ë±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À¶Ä¥¤Ïµþ¾ë(¥½¥¦¥ë)¤Î¸ÅËÜ²°¤Ç¡¢¡ÖÅ¨À¸ì¡×¤À¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤òÇã¤¤¡¢ÇÔÀï¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê¤È±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°åÌ³¼¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë±ÒÀ¸Ê¼¤Ï³°½Ð¤ÎÍÑ»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸øÍÑ¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ³°½Ð¤·¡¢¸ÅËÜ²°¤ò¸«¤Æ²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï²¿¤â»ä¤Ë¸þ³Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¾®Àâ¤ÎÎà¤¤¤Ï¡¢¼«Í³¤ÊÀ¤´Ö¤Ø¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¶î¤é¤ì¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ°Åß¸(¤¢¤ó¤¿¤ó)¤È¤·¤¿µ¤»ý¤ËÊÄ¤¸¤³¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀÚ´ã¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ¸ì¤ÎËÜ¤À¤È¤½¤ó¤Ê¸½¼Â´¶¤Ïµ¯¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡¢ÆÈË¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¼Ô¤¬¸ì³Ø¤ò¤ä¤ë¿´Íý¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¡×¡Ê¡Ö²óÁÛÅª¼«½öÅÁ¡¦10¡¡Ä«Á¯¤Ç¤ÎÉ÷·Ê¡×¡Ë
Ä«Æü¿·Ê¹À¾ÉôËÜ¼Ò¤ÇÀ¶Ä¥¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿µÈÅÄËþ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶Ä¥¤Ï¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤é»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë±Ñ¸ì¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀïÁ°¤Ï¡¢¡ÖÆÈ³Ø¼ÔÍÑ¤Î°æ¾å±Ñ¸ìÄÌ¿®¹ÖµÁÏ¿¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢µþ¾ë¤ÇÇã¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ç³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¡¢Àï¸å¤Ï¡ÖËÌ¶åÂç¤Ç»È¤¦¥â¡¼¥àÃ»ÊÓ½¸¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£ÀïÁè¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆÈ³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤ÎÎÏ¤ò¹â¤á¤¿Ê¼Â´¤Ïµ©¤À¤í¤¦¡£¡Ê¡ÖÂè»Í¾Ï¡¡·ëº§¤ÈÀïÁè¡×¤è¤ê¡Ë
À¶Ä¥¤ÏÀï¸å¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ20²ó°Ê¾å½Ð¤«¤±¤¿³¤³°¼èºà¤Ç¤â¡¢ÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¼«¿È¤ÎÃ¡¤¾å¤²¤Î±Ñ²ñÏÃÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ê¡ÖÀè¸«¤ÎÌÀ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿À¶Ä¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸þ¾å¿´¤È¿Í´ÖÅª¶¯¤µ¤Ë´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸þ³Ø¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Î¨Ä¾¤Ê¿´¾ð¤ÎÅÇÏª¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤òÀ¸¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ç¤â
£¡Ö²¼ÀÑ¤ß¡×¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î´ãº¹¤·
²È¤¬ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¹âÅù¾®³Ø¹»Â´¤Î³ØÎò¤Ç¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿À¶Ä¥¤Ï¡¢ËÌ¶å½£¡¦¾®ÁÒ¤Î²ñ¼Ò¤Î¡Öµë»Å¡×¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öµë»Å¡×¤È¤Ï¡¢ÅÁÉ¼¤ÎÀ°Íý¤ä¤ªÃã¤¯¤ß¡¢½¸¶â¤äÇÛÃ£¡¢¤ª»È¤¤¤ò¤¹¤ë»¨ÍÑ·¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡À¶Ä¥¤Ïµë»Å¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÀ¤´Ö¤Î¼çÉØ¤ÎÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë²¼µé¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÎÂæ½ê¤òË¬Ìä¤·¤ÆÉÊÊª¤òÇÛÃ£¤Ç¤â¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬¾¦Çä¾å¤ÎÅöÁ³¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤à·(¤Í¤®¤é)¤¤¤Î¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ç¤â¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿Í´Ö¤Ï¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÎÁÛÁü°Ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Áê¼êÊý¤¬¿Í´ÖÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê´ÑÇ°¤ò»ý¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ê¡Ö¼Â´¶Åª¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¡Ë
¡¡¤Î¤Á¤ËÀ¶Ä¥¤Ï¡¢¡Øº½¤Î´ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤ÎÉã¿Æ¤Ê¤É¡¢º¹ÊÌ¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯µ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¹âÅù¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢µë»Å¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿·Ð¸³¤ò²¼ÃÏ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ïµë»Å¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë³ØÎò¤ä¿¦¶È¤Ë¤è¤ëº¹ÊÌ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£¼å¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´ãº¹¤·¤Î±Ô¤µ¤¬¡¢À¶Ä¥¤Î¾®Àâ¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤À¡£¡Ê¡ÖÂè»°¾Ï¡¡Ê¸³Ø¤Î¸÷¡×¤è¤ê¡Ë
³ØÎò¤ä¿¦¶È¤Çº¹ÊÌ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»´¤á¤ÊÀÄ½Õ¤ò·Ð¸³¤·¤¿À¶Ä¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Î²¼ÁØ¤ËÀ¸¤¤ë¡Ö²¼ÀÑ¤ß¡×¤Î¿Í¡¹¤Î¶ìÏ«¤ò¼«¿È¤ÎÂÎ´¶¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¶Ä¥¤¬¾¼ÏÂ¤Î¹ñÌ±ºî²È¤È¤Ê¤ë¾å¤ÇÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤ÎÀ¸³¶¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨µÕ¶¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö±¿Ì¿¤ò¤Ò¤é¤¯¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
