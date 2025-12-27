ハイアットリージェンシー京都のドーナツブッフェ初開催！ホテルメイドを心ゆくまで

ハイアットリージェンシー京都のオールデイダイニング「カフェ33」で、ついに初となる「ドーナツブッフェ」が登場。2025年12月1日～2026年3月31日まで、ホテルメイドの多彩なドーナツを90分間好きなだけ楽しめる夢のような体験が叶います。色鮮やかなブッフェ台やセルフデコレーションの楽しさは、大人はもちろんお子さまにもときめきを届けてくれるはず♡“選ぶ・作る・食べる”を一度に味わえる、冬の思い出づくりにぴったりのイベントです。

ホテル初！多国籍ドーナツが勢ぞろい

今回のブッフェでは、アメリカン・フレンチ・イタリアンのエッセンスを取り入れた3種のホテルメイドドーナツがラインナップ。

オールドファッションを彩ったアメリカンスタイル、シュー生地が軽やかなフレンチ・パリブレスト、そしてクリームを詰めた贅沢なイタリアン・ボンボローニまで勢揃い。

どれも丁寧に仕上げられ、素材の魅力がしっかり際立つ味わいです。未仕上げドーナツを好きなアレンジで完成させる体験も楽しめます。

HIBIKAのバレンタイン2026♡和洋がとけ合う四季のショコラ

セルフデコで楽しむ“映える”ドーナツづくり

チョコソースやスプリンクル、ナッツ、クッキーなど20種以上のコンディメントが用意され、世界にひとつだけのオリジナルドーナツづくりが可能。

カラフルなブッフェ台はSNS映え抜群で、お子さまのデコレーション体験にもぴったりです。

さらに、スモークサーモンやモルタデッラなどを使った“セイボリードーナツ”も登場。甘さだけでなく程よい塩気も味わえ、軽食としても満足度の高い内容です。

フルーツやドリンクもフリーフローで満喫

ブッフェでは季節のフルーツも提供され、甘いドーナツの合間にさっぱりとした味わいを楽しめます。ドリンクはコーヒー、エスプレッソ、カフェラテ、紅茶各種まで充実のフリーフロー。

午後2時／午後3時スタートの90分制で、大人3,800円、お子様1,900円（4～12歳）とホテルクオリティを気軽に楽しめるのも魅力です。

フォトジェニックな空間で過ごす贅沢なティータイムが叶います♪

冬だけの特別な“ドーナツ時間”を京都で

選ぶ楽しさ、作るワクワク、味わう幸せが一度に満喫できる今回の「ドーナツブッフェ」。

ホテルが手がける洗練された味わいとフォトジェニックな空間は、冬のひとときに優しい彩りを添えてくれます。

家族や友人と並んでデコレーションを楽しめば、自然と笑顔がこぼれる時間に。京都で過ごす冬のティータイムに、心まであたたまる甘い思い出を添えてみてはいかがでしょうか♡