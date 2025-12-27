真っすぐ打つのはNG！アイアンショットで安定して曲げて打つ方法をレッスン

フェアウェイの絶好のポジションからのアイアンショット。ピンを狙って真っすぐ打とうと思いがちだが「グリーンに乗せたいなら球を曲げて打つといいですよ」河野勝成コーチ。曲げて打つテクニックをレクチャーする。

体を出球の方向に向けて構え、弾道のイメージを持つ

PWを使って10ヤード曲げるコツをつかんだら、今度は7Iで20ヤードくらい曲げてみよう。「自分の感覚にマッチしているほうを持ち球にするといいですよ」と河野。

ボールを中心にして体を移動

左右に20ヤード曲げたいミドルアイアンはスタンス向きも打ち出したい方向に向けて構える。スタンスの向きを変えてもボールの位置は、自分からの見ためでは変わらない

意図的にフェースを開いたり閉じるのは安定性に欠ける

球筋を明確にイメージして構え、「曲げる」としっかり決めて打つことが大切

今度は7番アイアンを持ち、曲がり幅を20ヤードまで広げましょう。7番アイアン前後のミドルアイアンはPWよりもロフトが立っているので、20ヤード幅まで曲げて打ちます。アドレスでフェースを極端に開いたり閉じたりしないのは、10ヤード曲げて打つときと同じ。打ち出したい方向に合わせて体の向きを少し変えることを付け加えるだけでOKです。

球を曲げたいとき体を大きく右や左に向けたり、インパクト時のフェース向きを操作する人が多いですが、それでは曲がり幅のコントロールが安定しません。打ち出したい方向に沿って振るだけで、球は自然に曲がる。そのくらいシンプルに考えましょう。

スタンスの向きを打ち出したい方向に変えるときは、ボールを中心にして体を回りこませるように移動。向きだけでなくスタンスの位置を変えるのもポイントです。

フックを打つときも、その場で体の向きだけ右に向けるとボール位置が左すぎてしまう（左）

スクエアな構えからその場で体を左に向けると、ボール位置が右に寄りすぎてしまう（右）

フェースターンを使ってフックを打つと、チーピンなど左へのミスになりやすい（左）

フェースを開いてスライスを打とうとすると、曲がり幅が大きくなりすぎる（右）

スライスは左前腕部の回旋を抑える

左前腕部のネジレがない

オープンスタンスに構えるため、ダウンスイング以降の腰の回転がスムーズになる。スイングにキレが出るため、ドローと変わらないキャリーを出せる

フックは左前腕部を自然に回旋させる

バックスイングで少し右にネジりインパクトで戻す

クローズスタンスに構えることで自然なリストワークが起こる。スライスと比較するとインパクトはハンドファーストにとらえるイメージが強い

いかがでしたか？ 打ち出したい方向に沿って打ちましょう。

レッスン=河野勝成

●こうの・かつなり/1996年生まれ、山口県出身。高校卒業後ティーチングの経験を積み、現在は東京都港区のファイブエレメンツを拠点に多くのアマチュアをレッスン中。

構成=三代崇

写真=田中宏幸

協力=熊谷ゴルフクラブ