堺正章の次女・堺小春、母・岡田美里＆姉・菊乃と3ショット「家族と過ごすクリスマスパーティーだいすき」 おうちパーティーを満喫
タレント・堺正章＆岡田美里元夫妻の次女で、俳優の堺小春が25日、自身のインスタグラムを更新。母の岡田、デザイナーとして活躍する姉・菊乃との親子3ショットを公開した。
【写真】「家族と過ごすクリスマスパーティーだいすき」母・岡田美里＆姉・菊乃との3ショットを披露した堺小春
「Have a wonderful Christmas！家族と過ごすクリスマスパーティーだいすき」とつづり、母子3ショットや目にも楽しい料理の数々など、楽しげなパーティーの様子を写真と動画で紹介。家族団らんを満喫したことを伝えている。
コメント欄には「菊乃ちゃん、小春ちゃん…お母さんと一緒の時は、幼いときのお顔に戻っていますね」「可愛い」などの声が寄せられている。
