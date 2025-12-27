佐藤かよ （C）ORICON NewS inc.

　モデルでタレントの佐藤かよ（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。美バスト＆二の腕が際立つ“露出多め”なキャミドレス姿を披露した。

　23日に開催されたファッションチャリティイベント『I Z A PINK CHRISTMAS 2025』に参加した佐藤は「ちょっと体、冷えた。笑 久々の友達にも沢山会えてうれしかった」とつづり、ドレス姿の自身のソロショットのほか、タレントのすみれ（35）らとの2ショットも添えた。

　この投稿にファンからは「大人の色気も出て来て可愛い」「セクシー」「何よりも美ワキですね」「めっちゃ細い」「綺麗」などの反響が寄せられている。