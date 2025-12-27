今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。ロシア・モスクワの「プーチン氏の目の前でプロポーズ 失敗許されないなか結果は…」についてです。

◇

毎年恒例、ロシアのプーチン大統領による大規模会見。

プーチン大統領（ロシア大統領府のSNSより）

「戦略的な主導権は完全にロシア軍の手に渡った」

4時間半以上にわたる会見。ウクライナ情勢をめぐり、強気の発言が相次ぐなか、こんな場面も。

プーチン大統領

「『結婚したい』と書かれたボードを無視できない」

会見場で立ち上がったのは、ロシアメディアの記者です。

ロシアメディアの記者

「彼女がこの生放送を見ています。オレチカ、結婚してくれますか？」

なんと会見の“主役”であるプーチン大統領を脇目に、カメラ目線で彼女にプロポーズ。

絶対に失敗できないこの場面。結果は…。

司会

「記者の彼女がプロポーズを受け入れたそうです」

見事、プロポーズ成功。

これにプーチン大統領は「帽子を回して結婚式の費用を集めよう」と笑顔で祝福します。

普段とは違う“あたたかい”表情を見せたプーチン大統領。

毎年恒例の会見では、国民に寄り添う姿勢をアピールする場にもなっていて、AP通信は「綿密に演出されたイベントの一部だ」と伝えています。