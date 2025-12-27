¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û½é½Ð¾ì¡¦²Å±ÊÂÙÅÍ¡¡Æ®¾¡¦º´¡¹ÌÚ¾¼É§¤«¤éÇ®Îõ¥¨¡¼¥ë¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¼Õ¤é¤ó¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡²Ð¤Î¹ñ¥¨¡¼¥¹¡¦²Å±ÊÂÙÅÍ¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê½é¿Ø¤À¡ª
¡¡²Å±Ê¤Ï£±£°·îÁ°¶¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤òÍ¥¾¡¡£±É¸÷¤Î£Çµ½éÀ©ÇÆ¤Ç¡¢½é¤Î£Ç£Ð½Ð¾ì¡Ê£±£²·î£³£°Æü¡¢Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¡Ë¤ò·è¤á¤¿¡£¶å½£¤ò¡¢¶¥ÎØ³¦¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃË¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Ç£Ç£Ð½Ð¾ì£·²ó¡ÊÆâ£±²ó¤ÏÃæ»ß¡Ë¤ÎÆ®¾¡¦º´¡¹ÌÚ¾¼É§¤¬£Ç£ÐÆ®Áè¤ÎÎò»Ë¤òÇ»¸üÅÁ¼ø¡£Æ®¾¤Î»×¤¤¤òÃíÆþ¤µ¤ì¤¿²Å±Ê¤Î¶»¤ÎÆâ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¾¼É§¡Ê°Ê²¼¡¢º´¡¹ÌÚ¡Ë𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤ÎÍ¥¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê°Ê²¼¡¢²Å±Ê¡Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¤¤¤ä¡Á¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¤Þ¤º¼Õ¤é¤ó¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ä¡£
¡¡²Å±Ê¡¡¤¨¤Ã¡Ä¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡Á°¶¶£²ÆüÌÜ¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡Ö²Å±ÊÂÙÅÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤è¡£
¡¡²Å±Ê¡¡¤Ï¤¤¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÆü¤Î·è¾¡¤Î¥³¥é¥à¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¸¤Éú¡ÊÍ¯Ìé¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¸¤Éú¤ÎÀè¹Ô°ì¼Ö¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²Å±Ê¤Ï½é¤Î£Çµ·è¾¡¤ä¤Ã¤¿¤·¡£¤¢¤ì¤Ï¥Û¥ó¥È²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¡¡²Å±Ê¡¡¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤â½é¤á¤Æ¤Î£Çµ·è¾¡¤Ç³Í¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡£
¡¡²Å±Ê¡¡Îý½¬¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¾¼É§¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡Âè£±²ó¤Î»þ¤Ï²¿¤«¤é²¿¤Þ¤ÇÊÌÀ¤³¦¤ä¤Ã¤¿¤Í¡££³£°Æü¤ÏÄ«¤Î»ØÄêÎý½¬¤«¤é£²Ëü¿Í¤¯¤é¤¤Íè¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£µËü¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡²Å±Ê¡¡¤¨¤¨¡Á¤Ã¡ª
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤É¤è¤á¤¡¢½Ð¤ë»þ¤Î±é½Ð¤È¤«¤¹¤´¤¯¤Æ¡£²Å±Ê¤âÌ£¤ï¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼¡¤ÎÇ¯¤â½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¡£
¡¡²Å±Ê¡¡½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¤Þ¤ÀÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Â³¤±¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¶å½£¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
¡¡²Å±Ê¡¡¼«Ê¬¤ÎÀ³ÊÅª¤Ë¸ý¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡²Å±Ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡Ö²¶¤¬²¶¤¬¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìîµå¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤è¤Í¡£¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Å±Ê¡¡¼«Ê¬¤«¤é²¿¤«¸À¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤éÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡ÍèÇ¯£²·î¡¢ÃÏ¸µ¤Î·§ËÜÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤ò£ÓÈÉ¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤è¤Í¡£
¡¡²Å±Ê¡¡·§ËÜ¶¥ÎØ¤ÎºÆ³«¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤Ë£Çµ³«ºÅ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î£Çµ¡¢ÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡Á´ÆüËÜÁªÈ´¤ò³Í¤ì¤Ð¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êÏ¢Â³½Ð¾ì¤â¤¹¤°·è¤Þ¤ë¤·¡£
¡¡²Å±Ê¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢¤½¤³¤ÏÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡ÀÎ¤Í¡¢°æ¾å¾»¸Ê¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤¿»þ¡Ê£²£°£°£¸Ç¯¡Ë¡¢¤½¤Î³«ºÅ¤ÇÉô²°¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤è¡£²¶¤ÏÁá¤¯¿²¤ëÊý¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾»¸Ê¤ÏÌëÃÙ¡Á¤¯Éô²°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡£¹ç»Ö¡ÊÀµ¿Ã¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥²¡¼¥à¤Ï¡©
¡¡²Å±Ê¡¡¼«Ê¬¤Ï¥²¡¼¥à¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤µ¤ì¤¿Êý¤¿¤Á¤ÏÍ¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¥³¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¡¢¥³¥³¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ÈÁö¤Ã¤Æ³Í¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²Å±Ê¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Í¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡ª
¡¡²Å±Ê¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª