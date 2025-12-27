マカロニえんぴつ、バンド10周年で変化した実感と意識 新アルバム制作秘話語る【モデルプレスカウントダウン】
【モデルプレス＝2025/12/27】4人組ロックバンド・マカロニえんぴつが、12月24日に発売される雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン vol.12」（東京ニュース通信社刊）に登場。12月にリリースされたアルバム「physical mind」に込めた思いや、バンドとしての成長について語っている。
【写真】マカロニえんぴつ・はっとりとtimeleszメンバーの2ショット
デビュー10周年を迎え、アルバム「physical mind」をリリースしたマカロニえんぴつ。タイトルについてボーカル＆ギターのはっとりは「バンドも10周年を迎えて、ライブバンドになってきた実感と意識があるんです。ステージはごまかしの効かない場所だから、生き様や精神が見える」と語り、レコーディングにもその意識で臨んだことを明かす。「メンバーも自分の音に責任を持って、気持ちを音に投影させてくれているし。フィジカル＝肉体的であり、マインド＝精神的であり、という…」とタイトルに込めた思いを説明した。
ギター＆コーラスの田辺由明は今年の活動を振り返り「スタジアムもそうだし、アリーナツアー、ビルボード、ホールツアー、こないだやった下北沢シェルターもそうですね。今年はいろんな規模の会場でたくさんライブをやらせてもらえました」とコメント。「そのおかげで“空気感のある音の出し方”や“自分たちが高揚する音の出し方”がおのおのわかってきて、それをレコーディングで再現できたからこそ、生き生きとしている曲になったんだと思います」と手応えを語った。ほかにも誌面では、テレビ東京系ドラマ9「コーチ」の主題歌「パープルスカイ」の制作秘話などについても話している。
アーティスト、俳優、クリエイター、インフルエンサーの影響力に着目した雑誌「モデルプレスカウントダウンマガジン」。表紙・裏表紙・巻頭特集にはMrs. GREEN APPLEのフロントマンとしてだけでなく、俳優としての活動も話題を集めた大森元貴が登場する。
また、「モデルプレスが選ぶ 今年の顔 2025」「SNS影響力トレンド俳優・女優」「2025年間YouTube＆TikTok影響力トレンドランキングTOP50」といった、2025年のトレンドを振り返る特集企画を掲載。さらに、テレビ東京系「40までにしたい10のこと」への出演でブレイクした庄司浩平をはじめ、最新注目作へ出演する出口夏希、中島歩＆草川拓弥（超特急）、高橋文哉、福原遥、駒木根葵汰、曽野舜太（M!LK）、松本怜生がスペシャルグラビア＆インタビューに登場。抽選でサイン入りチェキが当たるプレゼント企画も実施される。（modelpress編集部）
◆マカロニえんぴつ、アルバム「physical mind」に込めた思いを語る
◆ミセス大森元貴が表紙登場「モデルプレスカウントダウンマガジン」
