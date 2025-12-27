「ドンケツ season2」伊藤英明、柳葉敏郎の「佇まいだけで狂気や恐ろしさが…」互いへのリスペクト明らかに
【写真】「ドンケツ2」抗争の全貌がわかる勢力相関図
◆「ドンケツ season2」ついに最終決戦
第5話では、ロケマサとドムの死闘が描かれ、“はぐれ月”と半グレによる壮絶な抗争が大きなクライマックスを迎えた「ドンケツ season2」。ついに、12月26日より最終話が配信される。物語は、ロケマサ（伊藤）と因縁の相手・野江谷（柳葉敏郎か）との、緊迫の最終決戦へと突き進んでいく。
◆伊藤英明＆柳葉敏郎からのコメント到着
この度、最終話の場面写真が解禁。佐藤刑事（安田顕）の頭に銃を突きつける野江谷の緊迫した場面など、野江谷という男が崩れ、追い詰められていく様を切り取った場面写真が並ぶ。「なんでもええけ、勝ちゃええんじゃ！」―手に入れたいもののためなら手段を選ばない、月暈組の組長・野江谷英一。野江谷を演じた柳葉は「見た目の部分では、原作とかけ離れたキャスティングだと思ったので、原作ファンの方々を裏切りたくなかったという思いがすごく強かった。一番最初にロケマサ役の伊藤君とのシーンを撮ったときに、目の前に完璧に仕上がっているロケマサがいたので、それを見た時は『この作品は、生半可な気持ちでやっちゃいけないな』という気持ちになりました。それが僕の野江谷のスタートライン」と、伊藤演じるロケマサの存在感に触れ、野江谷という役への覚悟が決まったという柳葉。野江谷の狂気が最高潮に達する、佐藤刑事を人質に取るシーンについては、「安田君が作った佐藤刑事という存在が、ロケマサと野江谷を1段も2段も引き上げた」と振り返った。
一方、伊藤は、柳葉の現場での佇まいについて「柳葉さんが役と真剣に向き合って、集中されている姿を目の当たりにして、こちらも生半可な姿勢で向き合えないな、と思いました。柳葉さんの演じる野江谷の佇まいだけで、月輪会の強大さや恐ろしさ、狂気が伝わってくるんです」と、共演者としての刺激を明かした。
「踊る大捜査線」シリーズなど、正義感あふれる役柄の印象も強い柳葉だが、本作ではそのイメージを覆す、非道な極道ヤクザ役に挑んだ。野江谷というキャラクターを振り返り、柳葉は「俺はむちゃくちゃ楽しかった。男の生き様や男らしさが、がっつりこの作品では描かれてると思うんだよね。“漢たるもの”というものを味わって、感動して欲しい」と、「ドンケツ season2」に込めた思いを語った。
◆「ドンケツ season2」関連動画も続々公開
また最終話の配信を盛り上げるべく、関連動画が怒涛の公開ラッシュ。氣志團の主題歌「汚れなきクソ野郎ども」にドラマシリーズの映像を乗せた【最強ダイジェストPV】、season2の撮影現場に密着し、本編とは真逆の笑いに溢れたやり取りが垣間見え、キャストのインタビューも豊富なメイキング映像、さらにはseason2の第2話をまるごと無料公開するなどYouTubeでドンケツ祭りがスタートする。
◆伊藤英明主演「ドンケツ season2」
原作者・たーし氏によるシリーズ累計930万部突破（※電子含む）の人気漫画「ドンケツ」。敵対する組事務所にロケットランチャーをぶちこみ、以来「ロケマサ」と呼ばれているならず者・沢田マサトシ。北九州を舞台にそんな出世見込みのないドンケツヤクザであるロケマサが問答無用に暴れまくる姿を描き、ヤングキングにて2011年〜2019年まで第1章が連載され、続編にあたる第2章がヤングキングBULLにて現在も連載中。実写化として4月25日に配信を開始すると、主演の伊藤演じるロケマサを筆頭に豪華キャスト陣が肉体改造や扮装などで忠実なキャラクターの再現度に挑み、その熱演が多方面で話題を呼んだ。（modelpress編集部）
