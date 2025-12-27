今後2週間の予定 米雇用統計にFOMC議事録 日本実質賃金と日銀主な意見 イスラエル・イラン 今後2週間の予定 米雇用統計にFOMC議事録 日本実質賃金と日銀主な意見 イスラエル・イラン

・FOMC議事録 予想通り利下げ、パウエル議長タカ派化せずドル売り継続

・日銀12月主な意見 予想通り利上げも植田総裁慎重姿勢でむしろ円売り

・日本実質賃金 11カ月連続でマイナス見通しも減少幅は縮小傾向か

・米雇用統計 前回は雇用者数が予想上回り失業率悪化でどっちつかず

・豪消費者物価指数 インフレ予想以上の伸びなら早期利上げ観測高まる

・来年イスラエル・イラン再衝突の恐れ、ネタニヤフ首相がトランプ氏に説明へ



29日（月）

日銀主な意見（12月18日-19日開催分）

米週間原油在庫統計

トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相、会談予定



30日（火）

日本証券取引所大納会

米シカゴ購買部協会景気指数（12月）

米FOMC議事録（12月9日-10日開催分）

独市場は休場、英仏市場は短縮取引



31日（水）

大晦日で東京市場は休場

中国製造業PMI・非製造業PMI（12月）

中国RatingDog製造業PMI（12月）

米週間石油在庫統計

米新規失業保険申請件数（27日終了週）

マクロン仏大統領、演説

独市場は休場、英欧市場は短縮取引

米債券市場は短縮取引

米医療保険制度改革法（ACA）「オバマケア」補助金の期限切れ



1月1日（木）

元旦でほぼすべての国が休場

ゾーラン・マムダニ氏がNY市長に就任

ウォーレン・バフェット氏がバークシャー・ハサウェイのCEO退任

キプロスが2025年上期のEU議長国に就任

ブルガリアがユーロ圏に加盟、単一通貨ユーロ採用へ



2日（金）

東京市場と中国市場は休場

ドイツ製造業PMI確報値（12月）

ユーロ圏製造業PMI確報値（12月）

英製造業PMI確報値（12月）

米製造業PMI確報値（12月）



3日（土）

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、世界経済と金融政策について講演（質疑応答あり）



4日（日）



5日（月）

日本証券取引所大発会

全国銀行協会賀詞交歓会

中国RatingDog非製造業PMI（12月）

米自動車販売 (12月)

米ISM製造業景気指数（12月）



6日（火）

経済3団体共催新年祝賀会

日本10年利付国債入札

ドイツ消費者物価指数（12月）

ドイツ非製造業PMI確報値（12月）

ユーロ圏非製造業PMI確報値（12月）

英非製造業PMI確報値（12月）

米非製造業PMI確報値（12月）



7日（水）

日銀「需給ギャップと潜在成長率」

豪消費者物価指数（11月）

ユーロ圏消費者物価指数（12月）

米週間石油在庫統計

米ADP雇用者数（12月）

米求人件数（11月）

米製造業新規受注（10月）

米ISM非製造業景気指数（12月）



8日（木）

日銀支店長会議、地域経済報告（さくらリポート）

日本30年利付国債入札

日本実質賃金（11月）

スイス消費者物価指数（12月）

ECBユーロ圏消費者インフレ期待（11月）

米貿易収支（10月）

米NY連銀インフレ期待（12月）

米新規失業保険申請件数（3日終了週）

米非農業部門労働生産性指数（第3四半期）



9日（金）

カナダ雇用統計（12月）

米雇用統計（12月）

米家計純資産変化（第3四半期）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（1月）



10日（土）

11日（日）



※予定は変更することがあります

