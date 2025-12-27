為替相場まとめ１２月２２日から１２月２６日の週
２２日からの週は、日本当局の円安けん制などを受けて、日銀会合後の円安進行に対する調整が入ったが、クリスマス明け後は調整の動きが一服した。日銀会合後の植田日銀総裁会見を受けて追加利上げの期待が後退したことを受けて、ドル円は157円台後半で週の取引をスタート。行き過ぎ感への警戒もあって、やや上値が重くなると、片山財務相が「為替の過度な変動に対し、断固として措置を取る用意がある」「介入も含めフリーハンドがある」と発言し、強い円安けん制姿勢を見せたことを受けて、155円50銭台までドル売り円買いが出た。クリスマス前後のもみ合いを経て、26日の市場ではドル売り円買いが一服し、156円台後半を付けている。ユーロドルは週前半のドル円の下げをきっかけとしたドル安に1.1700台から1.1800台を付ける動き。1.1800超えのユーロ買いには慎重で、その後1.17台後半推移となった
（２２日）
東京市場では、円安の過熱感への警戒から調整が入った。先週末の日銀会合後の植田総裁会見を受け、追加利上げ期待が後退したことでドル円は157円78銭まで上昇したが、週明けは利益確定のドル売り円買いが優勢となった。午前中に157円23銭を付けた後は落ち着いた動きが続き、157円割れを試す勢いは見られなかった。クリスマスウィーク入りで海外勢の取引量が減少していることも要因。一方、円債利回りは上昇し、指標となる10年債利回りは一時2.10％まで上昇したが、その後は2.07％台へ調整。ユーロ円は心理的節目の185円を前に売りが強まり、184円台前半まで下落。ポンド円も211円台から210円台半ばへと値を落とした。全体として、円安進行に対する高値警戒感と債券利回りの上昇が意識された展開である。
ロンドン市場では、ドル売りがやや優勢となり、先週までのドル高・円安の流れに調整が入った。クリスマス休暇を控えて市場参加者が減少しており、一方向への値動きが続きにくい状況であった。ドル円は157円台前半で上値の重い推移を続け、東京市場での下げが一服した後も157.50円付近での反発にとどまった。ユーロドルはドル売り圧力により高値を1.1738付近まで伸ばし、ポンドドルは地政学リスクに伴う原油・貴金属相場の高騰を背景に産油国通貨として買われ、1.34ドル台半ばを目指す動きを見せた。豪ドルも商品価格の上昇を受けて堅調に推移。クロス円は東京市場での円買いを打ち消す動きを見せ、ユーロ円は185円手前、ポンド円は211円台半ばまで買われた。欧州株は調整に押されたが、米株先物はプラス圏で推移するなど、市場ごとにまちまちな反応となった。
NY市場では、片山財務相のインタビュー発言を受け、円高が急加速した。財務相が「為替の過度な変動に対し、断固として措置を取る用意がある」「介入も含めフリーハンドがある」と介入を辞さない姿勢を示したことで、ドル円は156円台に下落。市場では口先介入の効果を限定的と見る向きもあるが、実弾介入への警戒感が急速に高まった。ドル自体も、来年の世界経済見通しの改善期待から売られやすい地合いとなっており、ユーロドルは1.1770ドル近辺まで上昇。ポンドドルも1.34ドル台半ばで堅調に推移し、11月以降のリバウンド相場を維持した。英GDP確報値は前期比0.1％成長と低空飛行ながらも、設備投資などが上方修正され、見かけよりは健全との評価も出た。クリスマス週特有の動意薄の中、当局の牽制発言が相場を支配する形となった。
（２３日）
東京市場では、片山財務相による円安牽制発言が引き続き重石となり、円高優勢の展開となった。財務相が閣議後の会見で、前日の報道内容を繰り返す形で「足元の動きは投機的」「行き過ぎた動きには対応を取る」「私はフリーハンドだ」と述べたことで、市場では介入への警戒感がさらに強まった。ドル円は朝方の157円台からじりじりと値を下げ、午後には155.91銭まで下落。クロス円も全面安となり、ユーロ円は朝方の184円台後半から183円台半ばまで1円超の下落、ポンド円も1.20円近い大幅な下げを記録した。ドルは対ユーロやポンドでも軟調で、円買いが主導する形でのドル安が進行。植田総裁の経団連講演を25日に控え、日銀の政策スタンスへの警戒感も円買いを後押しする一因となった。クリスマス相場の様相を強めつつも、政策当局の言動に敏感な展開である。
（２２日）
東京市場では、円安の過熱感への警戒から調整が入った。先週末の日銀会合後の植田総裁会見を受け、追加利上げ期待が後退したことでドル円は157円78銭まで上昇したが、週明けは利益確定のドル売り円買いが優勢となった。午前中に157円23銭を付けた後は落ち着いた動きが続き、157円割れを試す勢いは見られなかった。クリスマスウィーク入りで海外勢の取引量が減少していることも要因。一方、円債利回りは上昇し、指標となる10年債利回りは一時2.10％まで上昇したが、その後は2.07％台へ調整。ユーロ円は心理的節目の185円を前に売りが強まり、184円台前半まで下落。ポンド円も211円台から210円台半ばへと値を落とした。全体として、円安進行に対する高値警戒感と債券利回りの上昇が意識された展開である。
ロンドン市場では、ドル売りがやや優勢となり、先週までのドル高・円安の流れに調整が入った。クリスマス休暇を控えて市場参加者が減少しており、一方向への値動きが続きにくい状況であった。ドル円は157円台前半で上値の重い推移を続け、東京市場での下げが一服した後も157.50円付近での反発にとどまった。ユーロドルはドル売り圧力により高値を1.1738付近まで伸ばし、ポンドドルは地政学リスクに伴う原油・貴金属相場の高騰を背景に産油国通貨として買われ、1.34ドル台半ばを目指す動きを見せた。豪ドルも商品価格の上昇を受けて堅調に推移。クロス円は東京市場での円買いを打ち消す動きを見せ、ユーロ円は185円手前、ポンド円は211円台半ばまで買われた。欧州株は調整に押されたが、米株先物はプラス圏で推移するなど、市場ごとにまちまちな反応となった。
NY市場では、片山財務相のインタビュー発言を受け、円高が急加速した。財務相が「為替の過度な変動に対し、断固として措置を取る用意がある」「介入も含めフリーハンドがある」と介入を辞さない姿勢を示したことで、ドル円は156円台に下落。市場では口先介入の効果を限定的と見る向きもあるが、実弾介入への警戒感が急速に高まった。ドル自体も、来年の世界経済見通しの改善期待から売られやすい地合いとなっており、ユーロドルは1.1770ドル近辺まで上昇。ポンドドルも1.34ドル台半ばで堅調に推移し、11月以降のリバウンド相場を維持した。英GDP確報値は前期比0.1％成長と低空飛行ながらも、設備投資などが上方修正され、見かけよりは健全との評価も出た。クリスマス週特有の動意薄の中、当局の牽制発言が相場を支配する形となった。
（２３日）
東京市場では、片山財務相による円安牽制発言が引き続き重石となり、円高優勢の展開となった。財務相が閣議後の会見で、前日の報道内容を繰り返す形で「足元の動きは投機的」「行き過ぎた動きには対応を取る」「私はフリーハンドだ」と述べたことで、市場では介入への警戒感がさらに強まった。ドル円は朝方の157円台からじりじりと値を下げ、午後には155.91銭まで下落。クロス円も全面安となり、ユーロ円は朝方の184円台後半から183円台半ばまで1円超の下落、ポンド円も1.20円近い大幅な下げを記録した。ドルは対ユーロやポンドでも軟調で、円買いが主導する形でのドル安が進行。植田総裁の経団連講演を25日に控え、日銀の政策スタンスへの警戒感も円買いを後押しする一因となった。クリスマス相場の様相を強めつつも、政策当局の言動に敏感な展開である。