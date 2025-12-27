こたけ正義感×アンガールズ田中の“新時代の法律バラエティ”開廷！豪華ゲストが本気の法律相談

本日12月27日（土）、現役弁護士芸人のこたけ正義感が法律のリアルを教える新時代の法律バラエティ『芸能リアル法律塾』が放送される。

【映像】“前身番組”もTVerで無料見逃し配信中！

お金、人間関係のトラブル、働き方、不倫、SNSやAI…誰もが避けられないリアルな悩みに法律目線で切り込むこの新番組。

MCは今話題の現役弁護士芸人・こたけ正義感と、パラリーガル役としてこたけを補佐するアンガールズ・田中卓志が務める。

ゲストはさらば青春の光・東ブクロ、ラランド・ニシダ、みなみかわの“個人事務所芸人”に加え、大ブレイク中の俳優・竹財輝之助、みちょぱ（池田美優）も参戦し、日常のモヤモヤをこたけ正義感にぶつけていく。

◆ゲストがこたけ正義感に本気の法律相談！

最初の相談者・みちょぱからの相談内容は「多発する宅配トラブル」について。

置き配を利用するというみちょぱは「よく部屋を間違えられる」というが、じつは思わぬ犯罪となってしまうケースも？ そこには社会の混乱を防ぐためのルールがあるものの、やっぱり解釈が難しいという。こたけが宅配トラブルにまつわる正しい対応を解説する。

続いてみなみかわは、「仕事で関わったスタッフとの約束について」をこたけに相談。思わず「訴えたいですよ！」と嘆く“業界あるある”について踏み込む。

その流れから、“口約束”を実際に成立させるための方法を実践する。

◆気付かずに違反している？銃刀法のアレコレ

さらに、竹財からは「車にむき出しのゴルフクラブを載せているのって警察に見られたらまずい？銃刀法違反？」という相談が。

実は“ゴルフ好きあるある”だというこのケース、他のゲストからも芸人ならではの職務質問されたエピソードが続々と飛び出す。銃刀法違反についての職務質問の“線引き”について学んでいく。

そしてこたけからはクイズも。「マイナスドライバー」と「プラスドライバー」、はたして理由なく隠し持つと違法になるのはどっち？

東ブクロは「自分が出ていない番組でネタにされていること」について「（自分には）何のプラスにもならない！」と悲痛な叫びが。職業別で損得が分かれるという、権利輸入に関する事情まで明らかに。

さらにニシダが「5年付き合っている彼女との関係について」こたけに本気の法律相談。「事実婚」「オープンマリッジ」といった夫婦関係にまつわる話題のトピックについて、法的ポイントを徹底解説する。