²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÇºÇÂç70¡ó¥ª¥Õ¡ª¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¡ßMARK IS¤Ç¡ÖW¡úSALE¡×¤Ç¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤·¤Á¤ã¤ª¡£
¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¤ÈMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¡¢¹çÆ±¤Ç¡ÖW¡úSALE¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥á¥ó¥º¡¦¥¥Ã¥º¥¦¥§¥¢¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¿©ÊªÈÎ¤Ê¤É¡¢Ìó85Å¹ÊÞ¤¬ºÇÂç70¡ó¥ª¥Õ¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¤Ï25Å¹ÊÞ¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ï60Å¹ÊÞ¤¬»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤¤¤¿¤¤¡ª
¡ü¿·½Õ¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¡¦¡Ö¥°¥ë¥áÊ¡ÂÞ¡×ÈÎÇä
1·î2Æü¤«¤é¤Ï¡¢Î¾»ÜÀß¤Ç¡Ö¿·½Õ Ê¡ÂÞ¡×¤È¡Ö¥°¥ë¥áÊ¡ÂÞ¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¤Ç¤Ï21Å¹ÊÞ¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¤Ï32Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¡£¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥°¥ë¥á¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÇ¯Æâ¤«¤éÍ½Ìó¡¦ÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üºÇÂç10Ëü±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×
12·î26Æü¤«¤é1·î12Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç3000±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇºÇÂç10Ëü±ßÊ¬¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅöÁªÆâÍÆ
¡Ú3Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡Û10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê20¿Í¡Ë
¡Ú3000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¡Û1000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1000¿Í¡Ë
¡ü¿·Ç¯¹±Îã¡Ö¿·½Õ »â»ÒÉñ±éÉñ¡×
1·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢Î¾»ÜÀß¤Ç¡Ö¿·½Õ »â»ÒÉñ±éÉñ¡×¤ò³«ºÅ¡£´ÛÆâ¤òÎý¤êÊâ¤¯»â»ÒÉñ¤¬¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ä¾¦ÇäÈËÀ¹¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÊ¡¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦³«ºÅ»þ´Ö
¡Ú¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶¡Û11»þ¡¿13»þ¡¿14»þ¡¿15»þ
¡ÚMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Û11»þ30Ê¬¡¿13»þ30Ê¬¡¿14»þ30Ê¬¡¿15»þ30Ê¬
¡üÂç³¢Æü¸ÂÄê¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡õ200±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×ÌµÎÁÇÛÉÛ
12·î31Æü19»þ¤«¤é¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¤ÏÀèÃå1000¿Í¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡Ê´¥ÌÍ¡Ë¤È200±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¡£
ÇÛÉÛ¾ì½ê¤Ï4³¬¡¦Åìµþ¥¬¥¹²£ÉÍ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àÁ°¤Ç¤¹¡£
¡ü½ñÆ»²È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡õ½ñ½é¤á¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
1·î3Æü¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¤Ï½ñÆ»²È¡¦°ÀÄÅ¹È²Ö¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢½ñ½é¤á¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£Âç·¿ÍÑ»æ¤ò»È¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Ç¯»Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ñ½é¤á¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÉ®¤ò¤È¤Ã¤Æ¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¦½ñÆ»²È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û1·î3Æü 11»þ¤«¤é11»þ30Ê¬
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 1³¬ ¥°¥é¥ó¥É¥¬¥ì¥ê¥¢
¡Ú½ñÆ»Å¸¼¨¡Û26Ç¯1·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢1³¬ ¥°¥é¥ó¥É¥¬¥ì¥ê¥¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦½ñ½é¤á¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û1·î3Æü 13»þ¤«¤é15»þ
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 1³¬ ¥°¥é¥ó¥É¥¬¥ì¥ê¥¢
¡Ú»²²Ã¿Í¿ô¡ÛÀèÃå50¿Í¡Ê10»þ¤«¤éÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡Ë
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡ÛÁ°Æü¡¦ÅöÆü¤¢¤ï¤»¤Æ1000±ß°Ê¾å¤Î¥ì¥·¡¼¥ÈÄó¼¨¤ÇÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ
¡ü±Ç²è¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥¢¥×¥êÆÃÅµ
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 5³¬¤Î¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ STYLE-S ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç±Ç²è¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤Þ¤º±Ä¶È¤·¡¢ÏÃÂê¤Î¿·ºî¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±Ç²è¤ò¾å±ÇÍ½Äê¡£¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ë±Ç²è´Õ¾Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¡ÚÅ¹ÊÞ¡ÛMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 5³¬ ¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ STYLE-S ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
¡Ú´ü´Ö¡Û12·î5Æü¤«¤é26Ç¯1·î31Æü
¡ÚÍøÍÑÊýË¡¡Û
¡¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿
¢¥¢¥×¥ê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥·¥Í¥Þ¥Á¥±¥Ã¥È¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ò¼èÆÀ
£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ¤ÎHP¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ
¡ü¿·Å¹¥ª¡¼¥×¥ó¡ÖCRISP SALAD WORKS¡×
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ ÃÏ²¼1³¬¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥µ¥é¥ÀÀìÌçÅ¹¡ÖCRISP SALAD WORKS¡×¤¬12·î2Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥Ø¥ë¥·¡¼¡¢¤½¤·¤ÆËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥é¥À¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó30¼ïÎà¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î°ì»®¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¼êºî¤ê»Å¹þ¤ß¤Ç¡¢ÁÇºà¤äÌ£¤ï¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥é¥À¤¬Ì¥ÎÏ¡£
ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é»öÁ°ÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅ¹Æ¬¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼ ¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó±Ä¶È°ì»þµÙ»ß
²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼69³¬¤Ë¤¢¤ëÅ¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ó¥ëÆâ¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢12·î31Æü¤ÎÇ¯±Û¤·±Ä¶È¤ò¤â¤Ã¤Æ°ì»þµÙ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈºÆ³«¤Ï28Ç¯°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÏÅ¸Ë¾¥Õ¥í¥¢¤ÎÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ËöºÇ¸å¤Î±Ä¶ÈÆü¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ë25»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¡¢²£ÉÍ¤ÎÌë·Ê¤È¤È¤â¤ËÇ¯±Û¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â
¡ÚÂç¿Í(18¡Á64ºÐ)¡Û1000±ß
¡Ú65ºÐ°Ê¾å¡¦¹â¹»À¸¡Û800±ß
¡Ú¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡Û500±ß
¡ÚÍÄ»ù(4ºÐ°Ê¾å)¡Û200±ß
¡üÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤È¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó
Å¹ÊÞ¤ä¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÂ¤ò±¿¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤ä¥°¥ë¥á¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô