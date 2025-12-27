「松のや」の25％引きクーポンが間もなく終了に。残りの期間も最大330円引きを楽しまなくちゃ！《29日15時まで》

2025年12月26日現在、「松のや」の公式Xでお得なクーポンを公開しています。そのクーポンが、12月29日15時で終了することが発表されました。

25％引きクーポンがついに終了してしまう...

公式Xが12月23日に投稿した内容によると、12月10日15時から始まったお得なクーポンの終了日は、12月29日15時とのこと。

最大330円引きのクーポンが利用できる期間は残りわずか。

クーポンでお得に食べられる定食は以下の通り。

・ロースかつ定食＋トッピングポテサラ...780円→580円（200円引き）

・鬼おろしポン酢ロースかつ定食...790円→590円（200円引き）

・味噌ロースかつ定食...790円→590円（200円引き）

・チキンかつ定食...790円→590円（200円引き）

・鬼おろしポン酢チキンかつ定食...890円→660円（230円引き）

・味噌チキンかつ定食...890円→660円（230円引き）

・タルタルチキンかつ定食...890円→660円（230円引き）

・アジフライ定食...890円→660円（230円引き）

・カキフライ（5個）定食...990円→740円（250円引き）

・たっぷりカキフライ（7個）定食...1290円→960円（330円引き）

また、12月23日15時からクーポンの二次元バーコードが変更になっているので、利用時に注意が必要です。

残り短い期間、お得に定食を楽しんでみては。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部