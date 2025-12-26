「インフルエンザ」の潜伏期間はどれくらい？周りにうつさないための対策も解説！

季節性インフルエンザは日本では毎年年末から流行し始め、1月下旬～2月にかけてピークを迎えます。いったん流行が始まると短期間に多くの人に感染するのが特徴です。

インフルエンザの原因となるインフルエンザウイルスは、構造の違いにより大きくA型・B型・C型の3種に分かれます。このうち大きな流行の原因となるのはA型とB型です。

さらにA型は構造の違いにより多数に分かれ、近年は鳥インフルエンザなどの新型インフルエンザが猛威を振るっています。

インフルエンザと風邪は症状が似ていますが症状がより強く、感染力が高いのがインフルエンザの特徴です。そのためインフルエンザによる出勤停止期間を設けている会社もあります。

この記事ではインフルエンザの潜伏期間や周りにうつさないための対策などを解説します。

発症してから対策を取っても間に合いませんので、事前のご参考にして頂ければ幸いです。

インフルエンザの潜伏期間や周りにうつさないための対策

インフルエンザの潜伏期間はどのくらいですか？

ウイルスや細菌等の病原体が宿主の体内に侵入し症状が現れるまでには、ある一定の期間があります。これを潜伏期間といいます。インフルエンザの潜伏期間は短く、一般的に1～3日です。潜伏期間中や発症直後はまだインフルエンザウイルスの数が少なく、検査をしても陽性判定が出ません。人からうつされるだけでなく、知らない間に人にうつしてしまわないためにもマスクなど事前の対策は重要です。

潜伏期間中でも周りの方にうつる可能性がありますか？

インフルエンザ感染後のまだ症状がない潜伏期間中であっても、発症の1日前から感染力があるといわれています。感染直後はまだウイルスの数も少ないですが、発症までにその数をどんどん増やしていくからです。発症からおよそ48時間後にウイルスの数はピークを迎え、その後減少していきます。そのため症状のない方としか会っていないから大丈夫と油断していると、知らない間に感染してしまうケースもあります。

周りの方にうつさないための対策を教えてください。

周りの方にうつさないためには、普段からの心掛けが重要です。インフルエンザの主な感染源は咳やくしゃみをした際の飛沫感染と、手指を介した接触感染です。特に飛沫は大声でしゃべったり笑ったりしているだけでも空気中に飛んでいる可能性があります。症状がないときでもマスクをしておけば飛沫が飛ぶ心配はありません。またほかの方も触れるようなものを触ったときは、消毒するなどの対策も有効です。インフルエンザウイルスは湿度に弱いので部屋の喚起をしたり加湿器を使うのも効果があります。

インフルエンザにかかると健康面のみならず仕事面・金銭面にも少なからず影響が出てしまいます。

また、自身だけでなく周囲に対しての迷惑にもなります。かからないのが一番ですが、病気である以上、完璧な予防は不可能です。

かかってしまった際には少しでも悪い影響が減らせるように、事前から対処法を学んでおきましょう。

