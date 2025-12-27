２０２５年も、残りわずかとなりました。広島の１年の出来事を、テーマを分けて振り返ります。２回目は『動物』です。成長や変化を象徴するといわれる「巳年」を、広島で話題となった動物たちで振り返ります。



広島に新しくオープンした生き物たちの癒しの空間

６月に広島市中区に誕生した県内初の『サモエドカフェ』では、６匹の大型犬・サモエドたちが出迎え、癒やしを与えてくれます。人なつっこい性格と、愛くるしい表情が魅力です。



１０月に商業施設・パセーラに誕生した『広島もとまち水族館』は、街中にできた都市型水族館で、およそ２００種類の生きものたちに出会えます。



■来館者は…

「近くにあるのってすごくいいですよね。買い物のついでにって感じでも気軽に来られるし。」

生き物たちを引き立たせるため、照明などの空間演出にこだわりました。中には、香りを漂わせる演出も…



■来館者は…

「建物の中じゃなくて、自然なナチュラルな感じの香りがします。」

それからおよそ１か月後。広島市西区の商業施設・アルパークに、市内２つ目となる『シン・マリホ水族館』がオープンしました。



■シン・マリホ水族館館長 宇井賢二郎さん

「シン・マリホ水族館は、みなさんの散歩コースになれるよう、職員一同努力して参ります。」

テーマは「一滴の水から始まる物語」です。シンプルな演出の館内で、およそ２００種類の生き物たちを、じっくりと観察できるのが特徴です。



■広島テレビ 宮脇靖知キャスター

「注目するのはこの水槽の位置、高さです。子どもの視点では、生きものと目があっているのではないかと思うくらいに、その姿を観察することができるのです。」

間近で見られる生き物たちが、子どもたちの目を楽しませています。



■訪れた家族連れは…

「ふだん見ない魚とかいっぱい見られたので、子どもも満足して興奮しています。」

「（どの生きものが一番好き？）みんな！」

人々が不安に…山から現れた動物たち

一方で、全国で相次いだのは、クマによる被害です。１０月、広島市安佐南区でもクマの痕跡が見つかり、不安が広がりました。折れた柿の木には、クマに食べられたような痕が残っていました。



■近所の住民は…

「非常に怖いんでね、昨今ね。早く捕まってほしいですね。」



■阿戸下町内会会長 内藤正芳さん

「相当注意してもらわないと、やばいかなと。」

設置した罠に捕獲されたのは、体長およそ１５０センチのツキノワグマのオスの成獣でした。環境省によると、２０２５年度の人の被害は、過去最多となる２３０人で、ホームセンターでは、クマよけ対策のグッズが品薄状態となりました。



クマの次に現れたのは、１匹のサルです。広島市中心部で目撃情報が相次ぎ、およそ１週間にわたる逃亡劇を繰り広げました。「通学路なので、万が一危害を与えるようなことがあったら大変なので、早く捕まってほしい」と付近の人が心配するなか、出没から６日後、駐車場の出入り口をネットで覆い、警察と区の職員によって無事に捕獲され、山へ返されました。

国内初！絶滅危惧種のマルミミゾウが出産！

２０２５年、大きな話題を呼んだのが、８月５日に安佐動物公園で誕生したマルミミゾウの赤ちゃんです。マルミミゾウは、アフリカに生息する小型のゾウで、国内で繁殖に成功したのは初めてです。

多くの人が見守る中、発表された名前は、１万票を超える応募の中から選ばれた『アオ』でした。「夏の青く広い空のように育ってほしい」という、願いが込められています。生まれておよそ４か月、体重は生まれた時から７０キロ増え、現在は１６１キロになったということです。

■安佐動物公園ゾウ担当 佐々木直行さん

「アオという名前を呼んでも反応するようになってくれました。母乳しか飲めなかったけど、固形物も少しずつ口にするようになりました。興味のあるものには、一直線に行くみたいな感じもありますし、その反面慎重な部分もあるかなと思います。」

そして、２０２６年は前へ進む力を象徴すると言われている「午（うま）年」です。動物たちは、どんな姿を見せてくれるのでしょうか。

