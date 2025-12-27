週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」



今回は、今年シューイチで活躍した４人の関係者に

番組で紹介したグルメの中から特に印象に残っている

おいしすぎて忘れられない味を調査！



各自のナンバーワングルメを大賞として表彰します！



《出演》

ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）



☆シューイチプレミアム最多出演！

ザ・マミィ酒井貴士さんが選んだ絶品グルメ☆





◆五月四日紹介メニュー：赤牛の牛すじカレー住所：東京都世田谷区用賀4-17-6 みづきビル 112電話番号：070-9140-4712営業時間：17:00〜23:00（L.O. 料理22:15/ドリンク22:30）定休日：水曜・木曜（その他不定休あり）◆中国家庭料理 楊紹介メニュー：汁なし担々麺住所：東京都豊島区西池袋3-25-5電話番号：03-5391-6803営業時間： 月〜金：11:30〜15:00 / 17:30〜23:00土日祝：11:30〜23:00 ※L.O.は各30分前定休日：無休（不定休あり）《酒井さんグルメ大賞》◆日本料理 旬房紹介メニュー：旬房特製 極上卵かけご飯住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 6F電話番号：03-4333-8786 営業時間： ランチ：11:30〜15:00（土日祝は〜15:30）ディナー：17:30〜21:00（L.O. 20:30）定休日：無休☆2011年の番組スタートからさまざまなロケを担当したカメラマン青木俊さんが選んだ絶品グルメ☆◆洋食 UCHOUTEN紹介メニュー：黒毛和牛のハンバーグ住所：東京都豊島区南池袋2-36-10 SoHo103電話番号：03-3982-0077営業時間： ランチ 11:30〜14:30（L.O. 14:00）ディナー 18:00〜20:45（L.O. 19:45） ※材料がなくなり次第終了定休日：日曜日☆番組コメンテーター・本仮屋ユイカさんの大賞級のリアクションを引き出した絶品グルメ☆◆万平ホテル 檜紹介メニュー：すき焼きディナーコース住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢925 万平ホテル内電話番号：0267-42-1234営業時間： ランチ 11:30〜14:30（L.O. 14:00）ディナー 17:30〜21:00（L.O. 20:30）※すき焼きはディナーのみ提供※冬期休業中、2026年の営業は4月25日より☆シューイチの顔！中山秀征さんが選んだ絶品グルメ☆◆成龍萬寿山紹介メニュー：水煮肉片（スイジュウローペン）住所：宮城県仙台市青葉区国分町3-6-10 邦栄ビル 1F電話番号：022-223-2287営業時間：11:00〜翌3:00定休日：無休◆魚や片桐寅吉紹介メニュー：銀鮭焼漬9切 ※お取り寄せ可《ヒデさんグルメ大賞》◆中国料理 香桃（シャンタオ）紹介メニュー：青森産十頭干し鮑のオイスターソース煮込み住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ザ・リッツ・カールトン大阪 5F電話番号：06-6343-7020営業時間： ランチ 11:30〜15:00（L.O. 14:00）ディナー 17:30〜21:30（L.O. 20:30）※金・土・祝前日は22:00まで定休日：無休