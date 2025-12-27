１２月２７日放送【シューイチ★セブン】勝手にシューイチグルメ大賞２０２５
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、今年シューイチで活躍した４人の関係者に
番組で紹介したグルメの中から特に印象に残っている
おいしすぎて忘れられない味を調査！
各自のナンバーワングルメを大賞として表彰します！
《出演》
ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）
☆シューイチプレミアム最多出演！
ザ・マミィ酒井貴士さんが選んだ絶品グルメ☆
紹介メニュー：赤牛の牛すじカレー
住所：東京都世田谷区用賀4-17-6 みづきビル 112
電話番号：070-9140-4712
営業時間：17:00〜23:00（L.O. 料理22:15/ドリンク22:30）
定休日：水曜・木曜（その他不定休あり）
◆中国家庭料理 楊
紹介メニュー：汁なし担々麺
住所：東京都豊島区西池袋3-25-5
電話番号：03-5391-6803
営業時間： 月〜金：11:30〜15:00 / 17:30〜23:00
土日祝：11:30〜23:00 ※L.O.は各30分前
定休日：無休（不定休あり）
《酒井さんグルメ大賞》
◆日本料理 旬房
紹介メニュー：旬房特製 極上卵かけご飯
住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 6F
電話番号：03-4333-8786 営
業時間： ランチ：11:30〜15:00（土日祝は〜15:30）
ディナー：17:30〜21:00（L.O. 20:30）
定休日：無休
☆2011年の番組スタートからさまざまなロケを担当した
カメラマン青木俊さんが選んだ絶品グルメ☆
◆洋食 UCHOUTEN
紹介メニュー：黒毛和牛のハンバーグ
住所：東京都豊島区南池袋2-36-10 SoHo103
電話番号：03-3982-0077
営業時間： ランチ 11:30〜14:30（L.O. 14:00）
ディナー 18:00〜20:45（L.O. 19:45） ※材料がなくなり次第終了
定休日：日曜日
☆番組コメンテーター・本仮屋ユイカさんの
大賞級のリアクションを引き出した絶品グルメ☆
◆万平ホテル 檜
紹介メニュー：すき焼きディナーコース
住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢925 万平ホテル内
電話番号：0267-42-1234
営業時間： ランチ 11:30〜14:30（L.O. 14:00）
ディナー 17:30〜21:00（L.O. 20:30）
※すき焼きはディナーのみ提供
※冬期休業中、2026年の営業は4月25日より
☆シューイチの顔！中山秀征さんが選んだ絶品グルメ☆
◆成龍萬寿山
紹介メニュー：水煮肉片（スイジュウローペン）
住所：宮城県仙台市青葉区国分町3-6-10 邦栄ビル 1F
電話番号：022-223-2287
営業時間：11:00〜翌3:00
定休日：無休
◆魚や片桐寅吉
紹介メニュー：銀鮭焼漬9切 ※お取り寄せ可
《ヒデさんグルメ大賞》
◆中国料理 香桃（シャンタオ）
紹介メニュー：青森産十頭干し鮑のオイスターソース煮込み
住所：大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ザ・リッツ・カールトン大阪 5F
電話番号：06-6343-7020
営業時間： ランチ 11:30〜15:00（L.O. 14:00）
ディナー 17:30〜21:30（L.O. 20:30）
※金・土・祝前日は22:00まで
定休日：無休