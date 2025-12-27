中国のSNS・小紅書（RED）に、日本の物価の高騰ぶりを紹介する投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者は「この物価、吐血する（日本）」とつづり、日本のスーパーの青果コーナーで撮影した写真をアップ。写真には熊本県産トマト1個が本体価格399円、税込み430円で販売されている様子が写っている。

この投稿に日本で暮らす中国人からは「私もうこれの名前すら忘れたわ（高すぎてしばらく買っていない）」「（中国の家庭料理の）トマトと卵の炒め物も高級料理になっちゃったな」「高いね。私が昨日買ったのは3個で498円。卵は1パック320円」との声がある一方、「場所による」とつづりスーパーで小ぶりのトマト3個が税込323円で販売されている写真を添付するユーザーや、「私が買ったのは安くておいしかったよ」とつづり別のスーパーで6個税込495円で販売されている写真を添付するユーザーもいた。

また、「安めのもあるけど全体的に確かに高いよね。夏に中国ですごくいいトマトを2つ買ったら2元（約44円）だった」「旬じゃない野菜は高くなる。夏はもっと安かった」「（夏も）安くはなかったよ。相当無理をして1箱買った。しかも、国内のトマトよりおいしくない（涙）」「オーストラリアより高い。その値段ならこっちでは1キロ買える」「こっち（日本）は何もかも高い」といったコメントが寄せられた。

一方で、「中国でも値上がりしてるよ」「国内でもトマトは安くない。北京の都市部では1斤（500グラム）8元（約176円）くらい。朝市でも6〜7元（132〜154円）はする」「こっち（甘粛省）もすごく高い。蘭州市では500グラムで9元（約198円）。給与水準を考えればそっち（日本）はまだマシ」といった意見も寄せられている。（翻訳・編集/北田）