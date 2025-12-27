侍ジャパンの井端弘和監督が26日、来年3月に行われるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する8選手を発表しました。大谷翔平選手をのぞいては投手のみの発表となり、野手はMLB、NPBのすべてが固まり次第、発表したい、としています。

本人も出場を希望し、先日契約したばかりのホワイトソックスからも出場のOKを得ている村上宗隆選手については、出場の申請書類は提出済み。岡本和真選手についても「決まったところではすぐやろうかなと思っています」と語りました。

残る投手陣については「イメージ的には中継ぎ、1人2人は入ってくるのかな」とした井端監督。前回大会も採用された投手の球数制限は今大会も採用される見込みで、「球数的にいったら、（先発でも）3回とか、ってなってくると 第2先発も非常に大事かなって」と語りました。

▽参加が発表された8選手（数字は背番号）【MLB】1 松井裕樹（パドレス）16 大谷翔平（ドジャース）17 菊池雄星（エンゼルス）【NPB】14 伊藤大海（日本ハム）15 大勢（巨人）26 種市篤暉（ロッテ）61 平良海馬（西武）69 石井大智（阪神）