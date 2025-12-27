高山一実、離婚を発表 ふくらPとの結婚発表から1年5ヶ月「前向きに話し合いを重ねた末…」 29日発表予定も「新聞掲載に伴い前倒し」【報告全文】
元乃木坂46のメンバーでタレントの高山一実（31）と東大発の知識集団「QuizKnock」（クイズノック）のふくらP（本名：福良拳／32）が27日、それぞれのSNSで離婚したことを発表した。
高山は「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします」と報告。「結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます」と詫びた。
この日の発表になったことについて「29日に発表予定だった文章を前倒しであげさせていただきました」とし、「事前に公表日をお伝えしていた関係各所のみなさまには重ねてお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。
また、ふくらPも「夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりました事をご報告いたします」と報告。「今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。「新聞掲載に伴い、29日に発表予定だったものを前倒しさせていただきました」と説明した。
2人は、2024年7月7日に結婚を発表。あわせてSNSを更新し、“謎解きあり”の「ご報告」が話題となった。
■高山一実報告全文
平素より応援してくださっている皆さまへ
夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりましたことをご報告いたします。
結婚の折に温かいお祝いをいただいたにもかかわらずこのような結果となり、心よりお詫び申し上げます。
今後も誠実に活動に努めてまいりたいと思います。
どうか温かく見守っていただけますと幸いです。
29日に発表予定だった文章を前倒しであげさせていただきました。
事前に公表日をお伝えしていた関係各所のみなさまには重ねてお詫び申し上げます。
2025.12.27 高山一実（高＝はしごだか※編集部注）
■ふくらP報告全文
平素より応援してくださっている皆様へ
夫婦間で前向きに話し合いを重ねた末、婚姻関係を解消する運びとなりました事をご報告いたします。
今後も変わらずに精一杯活動していきますので、温かく見守っていただけますと幸いです。
新聞掲載に伴い、29日に発表予定だったものを前倒しさせていただきました。
2025.12.27
ふくらP
