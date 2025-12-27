連載「Athlete Life in Japan」――第4回Bリーグ横浜BCダミアン・イングリス【後編】

いまやプロスポーツで当たり前の存在になった外国籍選手や指導者たち。しかし、競技以外にスポットライトが当たることは多くない。母国を離れて日本という異国で適応に励みながら、どんな日々を送っているのか。「THE ANSWER」は、連載「Athlete Life in Japan」で様々な声を取り上げる。第4回はバスケットボールBリーグの横浜ビー・コルセアーズ（横浜BC）に所属するダミアン・イングリス。米プロバスケットボール（NBA）も経験したフランス領ギアナ出身の30歳が、Bリーグ発展に必要なことを説いた。（前後編の後編）（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

◇ ◇ ◇

高い将来性を感じているからこそ、言葉は熱を帯びた。

「日本は未来の地になり得る」

フランスやスペインの1部リーグ、そして世界最高峰のNBAなどを経験してきたイングリスの目に、Bリーグの行く末は明るく見える。「今、素晴らしい才能が集まってきている。毎週末、試合はどんどんタフになるばかり。昨季と比べてどのチームも手強いし、選手たちも適応してきている。非常に競争が激しいよ」。2024年9月に横浜BCに加入し、2季目に突入。レベルの高さに刺激を受ける日々だ。

初めてBリーグを意識したのは約5年前。元同僚のジョーダン・テイラーが北海道やA東京でプレーしていたのがきっかけだ。「それ以降、遠くから日本人がどんなプレーをするのか少し見ていた」。横浜行きのオファーが届くと、さらに詳しく試合内容や街の調査を開始。「とても将来性を感じたから、その機会を掴んだんだ。今とても楽しんでいるから、そうして良かったよ」と笑顔で頷いた。

日本のコートに実際に立った時の第一印象は「容赦ない。とてもフィジカル。本当に本当にフィジカルだ」。身体接触の激しさはこれまで経験したことがないほど。「それからとても速いよね。選手がコート上を激しく行き来する」。独特のスタイルに当初は戸惑ったが、「時間はかかったけど、慣れてからは楽しいよ」と胸を張る。ただ、今後の発展のために埋めるべき“ギャップ”も感じている。

世界最高レベルのリーグになるために「対話の機会が必要だ」

「言語の差が日本に適応しようとする外国人の壁になるように、Bリーグのバスケットボール面でも同じような壁があると思っている。Bリーグ事務局は僕たち外国人を温かく受け入れてくれているが、もっとオープンに対話や関係性を築いていく必要がある。レフェリーやルールのことなど、調整できることがいくつかある。

対話をして、リーグ側がもう少し選手の意見に耳を傾けて理解を深められれば、このリーグはNBA以外で最高のリーグの1つになれると思う。実際にコートに立っているのは僕たち。ファンは僕たちのプレーを見に来て、素晴らしいショーを期待している。それを実現するためには、選手が自分自身を表現できなければならない。そのためにも対話の機会が必要なんだ」

審判の笛の傾向など、他国リーグや国際大会との違いを感じる声は少なくない。NBAで4季プレーした同僚のゲイリー・クラークも、Bリーグはゴール下付近のファウルがコールされにくく、ダンクを試みる選手の減少に繋がっていると主張する。イングリスは「どのリーグにも独自のスタイルがある」と差異に理解を示しつつ、選手とリーグがお互いに歩み寄る姿勢が必要だと説いた。

「僕たちが良くないことをしていたら、リーグは選手に言うべきだし、その逆もしかり。選手がリーグの改善点を見つけたら、対話の機会を設けて、選手の意見を聞く姿勢を持ってほしい。それが選手を、そしてBリーグのブランドを守ることに繋がる。NBAは選手会があって、審判やリーグと話し合える。それがブランドの守り方。Bリーグがそこに至れば、最高のリーグの1つになると信じている」

10周年を迎えたBリーグは、来季から「B.革新」としてリーグ再編など様々な変革に取り組む。「NBAに次ぐ世界2番目のリーグ」という目標を達成するためにも、“外”を知る選手の声は重要だ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）