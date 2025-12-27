Image: BRIGHT_DIY

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

コーヒー豆やナッツ、シリアルの鮮度をしっかり守ります。

machi-yaに登場した「SHELBRU CANISTER STAINLESS」は名前のとおりステンレス製のシンプルでスタイリッシュなキャニスター。ワンタッチ真空維持で酸素と光（紫外線）を通さないから、豆の風味を鉄壁ガードしてくれますよ。

おトクなセール情報もあったので、さっそく詳しく見ていきましょう。

耐久性抜群のステンレス真空キャニスターで珈琲豆の鮮度を守り長期間保存可能！ 7,580円 【36％OFF】 詳細をチェック

ワンタッチで真空、自動で維持

Image: BRIGHT_DIY

真空容器にもさまざまなタイプがありますが、「SHELBRU CANISTER STAINLESS」は電動ワンボタンでサクッと真空化できるのがポイント。

Image: BRIGHT_DIY

さらに空気圧センサーも内蔵しているので、充電が続く限り勝手に真空を維持。

紫外線と破損にも強いステンレス製

Image: BRIGHT_DIY

ガラス製のキャニスターもオシャレで使い勝手がいいですが、紫外線が防げず破損リスクが高いのがネック……。

その点本製品はステンレス製なので遮光性と耐久性を両立しているので、安全に長く使えそうですね。

Image: BRIGHT_DIY

カラー展開はホワイトとブラックの2種類。どちらもミニマルなデザインでキッチンとの相性も良さそうです。

Image: BRIGHT_DIY

容量の目安は250〜300g。市販のコーヒー豆は200g前後が多いのでジャストフィットですね。

ナッツやシリアルにも

Image: BRIGHT_DIY

空気がある状態に比べてより長く鮮度をキープできるので、コーヒー豆をはじめ、ナッツ、スナック菓子、パスタ、香辛料など酸化や乾燥で風味が落ちる食材全般にもピッタリ。

Image: BRIGHT_DIY

執筆次点では一般販売予定価格から36%OFFの7,580円（税・送料込）からオーダー可能でした。

コーヒー好きの方には良さげなアイテムなので、ぜひチェックしてみてください。

耐久性抜群のステンレス真空キャニスターで珈琲豆の鮮度を守り長期間保存可能！ 7,580円 【36％OFF】 詳細をチェック

＞＞耐久性抜群のステンレス真空キャニスターで珈琲豆の鮮度を守り長期間保存可能！

Source: machi-ya