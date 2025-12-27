１月３日（土）夜５時４５分～放送「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」新春４時間ＳＰ！フット後藤＆上原浩治＆ホラン千秋！ゲスト全員初登場の北関東パワスポ温泉街道！

テレ東にて土曜夜に放送中の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」。１月3日（土）夜5時45分からは、「㊗午年！行くぞ 北関東パワスポ温泉街道！草津から“伊香保”通ってゴールは日本三大厄除け開運大師ですが！ゲストは初登場だらけ！フット後藤＆上原浩治＆ホラン千秋が絶好調だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した新春4時間スペシャルをお届けします！

新春にふさわしく、おめでたいパワスポだらけの“北関東パワスポ温泉街道の旅”！群馬県の名湯“草津温泉”からスタートし、目指すゴールは日本三大厄除け開運大師の１つに数えられる厄除け開運大師“龍泉寺”です。

ゲストライダーは初登場のメンバーが大集合！出川の言葉にツッコミを炸裂させる後藤輝基（フットボールアワー）と、出川が「憧れの人」と語る元メジャーリーガー・上原浩治が登場で大暴れ！さらにこの日のために免許を取得したというホラン千秋もドッキドキの行き当たりばったりリアルガチです！

2026年最初の充電旅、はたして無事ゴールにたどり着くことはできるのか!?

新春から豪華なゲストライダーと共に巡る4時間ＳＰをお見逃しなく！

そしてレギュラー化10周年を迎える2026年も「充電旅」をどうぞよろしくお願いします！

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京 制作局）

今回の新春４時間スペシャルは、ゲストのみなさんが初登場SPになっています！フットボールアワー後藤さんも上原浩治さんもホラン千秋さんも…みなさんが初めての経験にドキドキしながら充電旅を楽しんでくれました！出川さんや地元のみなさんにツッコミまくりの後藤さん。残りのバッテリー量を意外と気にする上原さん。免許取りたてで慎重すぎるホランさん。みなさんのかわいらしい“素”の部分が最高でした。そして、もちろん出川さんはずっと元気いっぱいのリアルガチ。本当に４時間全部が“充電旅らしい見どころ”になっていますので、ぜひぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。

≪放送内容≫

🍉フット後藤が鉄板の耳キーンネタで初の充電交渉！バッティングに卓球、スポーツ真剣勝負の行方はいかに…⁉

草津温泉で合流したゲストの後藤輝基（フットボールアワー）と、家族の話題に。上が10歳、下が2歳の双子で「両方男です」と嬉しそうな三児のパパ後藤。長男がドラムを叩いていると聞き「ドラム？バンドの？あっそっちなんだ」と驚く出川に「いや洗濯機やってるとかありえないでしょ」と後藤のツッコミが飛ぶ。出川と熊谷Ｄの充電が切れると、後藤が一人で初の充電交渉に。「ほんまのアポなしやん」とド緊張の後藤は、鉄板ネタ「高低差ありすぎて耳キーンなるわ！」の自己紹介でチャレンジするも…。留守や断りが続き、「いける感じがせぇへん」とどんどん自信を無くす後藤だが果たして…⁉

再びバイクを走らせ渋川方面へ。バッティングセンターを見つけると、ロケの翌日に収録予定の草野球番組に備えて練習したいという出川に、後藤も付き合うことに。しかし、運動が苦手な後藤がバットを持つと、現場は独特の空気に包まれる。さらに出川と後藤が管理人と卓球対決をすることになり、予想外の真剣勝負を披露する…！

©テレビ東京

🍉元メジャーリーガー・上原浩治が充電切れに大苦戦も奇跡の遭遇が…！「上原vs出川」夢の真剣勝負が実現⁉

初登場の元メジャーリーガー・上原浩治と合流した出川は「バックミラーに上原さんがいるなんて信じられない。（ワールドシリーズの）胴上げ投手ですよ！」と感動するが、上原は「過去の話。終わったことです」と謙遜する。出川が「日本人初の快挙。自分で凄いことしたなと思いません？」と食い下がっても、「あんまり思ってないけどね」とどこまでも謙虚な上原。伊香保温泉を目指すも、上原はバッテリー切れで沿道の人々に励まされながらバイクを押すことに。有名な石段を紹介する出川だが、すでにクタクタの上原は「今、階段登りたくないです」とポツリ。すると石段の上から、特番の収録で来ていたタイムマシーン３号と、ACEes（エイシーズ）のメンバーと偶然遭遇！一行がバッテリーを抱えているのを見た関は大爆笑。出川が「今、世界の上原さんがずっと（バイクを）押してきて、ハアハア言っちゃってて」と説明すると、現場は笑いに包まれる。

射的や露天風呂、アツアツみそ田楽（山椒）など伊香保を堪能した３人は、パワースポットとしても知られている榛名神社へ。お参りをしておみくじを引いた3人は運勢の結果発表！果たしてその内容は…⁉その後、偶然の導きでバッティングセンターに到着した一行、なんと「上原vs出川」という夢の真剣勝負が実現することに！レジェンドとの対決に大感激する出川だが、店を出た瞬間の上原の衝撃の一言に、「えっ、なになに！？」とただただ呆然と立ち尽くす…！

©テレビ東京

🍉ホラン千秋も初登場！おみくじの結果に一喜一憂でまさかの恋愛運が発覚⁉充電先では得意料理を披露する！

この日のためにバイクの免許を取得したという、初登場で気合十分なホラン千秋と合流。「取れなかったら出川さんに一生言われると思って必死でした笑」と語り、普段はニュースやバラエティで知的な印象のホランだが、レギュラー番組で3年ほど共演している出川の前では「レギュラーの収録とは打って変わってこんなに穏やかな収録ができるなんて」とリラックスした表情を見せる。日本三大下り宮の一つである貫前（ぬきさき）神社を訪れた一行は、運試しにおみくじを引くことに。ホランは「恋愛、将来は幸福になるって書いてある！」と前向きに喜ぶが、出川から鋭いツッコミが入ると「私、石橋を叩きすぎて割っちゃうんですよ」と、自身の慎重すぎる恋愛観を笑い飛ばす一幕も。続いて引いた出川は、まさかの結果に「オーマイガー！」と絶叫！

富岡製糸場を堪能した後、熊谷Ｄと出川のバッテリーが切れ、ホランは一人で充電交渉へ。苦戦しつつも持ち前の誠実さで充電させていただけるお宅を見つけ、料理好きのホランはお礼に“なめことほうれん草の味噌汁”や、自慢の“玉子焼き”作りを披露！いよいよゴールを目指して出発するも、辺りはすでに真っ暗。果たして無事ゴールすることはできるのか！？

©テレビ東京

なにかおかしい？テレ東系の年末年始、間違い？わざと？

「違和感」を見つけて総額2026万円のお年玉を当てようキャンペーン！

12/27（土）～1/3（土）の期間、テレ東系で放送される番組内で一部「なにかおかしい」部分が放送されてしまいます。

皆様にも番組のチェックにご協力いただき、「なにかおかしい」部分をキャンペーン公式HPからご報告いただけないでしょうか？

ご協力いただいた方には抽選で100名様に20万円分、1名様に26万円分のAmazonギフト券（デジタル）をプレゼントします！

詳細は「テレ東なにかおかしい年末年始」で検索、またはキャンペーン公式HPをチェック！

▶キャンペーン公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/nanikaokashiitx2025/

≪番組概要≫

【タイトル】

「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」新春4時間SP

㊗午年！行くぞ 北関東パワスポ温泉街道！草津から“伊香保”通ってゴールは日本三大厄除け開運大師ですが！ゲストは初登場だらけ！フット後藤＆上原浩治＆ホラン千秋が絶好調だ！ヤバいよヤバいよSP

【放送日時】 2026年1月3日（土）夜5時45分～夜10時

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srglf4f8f4

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/degawacharging/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 出川哲朗、熊谷D

【ゲストライダー】 後藤輝基（フットボールアワー）、上原浩治、ホラン千秋

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/degawacharging/

【公式X】 @tvtokyo_degawa https://x.com/tvtokyo_degawa

【公式Instagram】 @tvtokyo_degawa https://www.instagram.com/tvtokyo_degawa