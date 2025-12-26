Image: DESCENTE

ビジネスシューズっていろいろあるけれど、昨今はやはり急な雨に強いシューズの方が安心感があります。

天然皮革なのに防水機能

Image: DESCENTE

急な雨の日や雪の外回り時って、通常の革靴だと水分が染みこんで足はソックスまでビショビショになるし、ツルツルとスベるしで、本当に憂鬱な気分になっちゃいます。今回、筆者がオススメするのはスポーツブランドDESCENTE（デサント）の高機能スニーカーシリーズ「VERTHER」から発売した、「VERTHER SNOW LEATHER（ヴェルサースノー レザータイプ）」（税込36,300円）です。

アッパーに天然皮革を使用しているローファータイプのスニーカーにもかかわらず、防水メンブレンが搭載されているから、雨天時の使用も完全防水ではないけれど水には強い。

Image: DESCENTE

しかも、アウトソールにはヴィブラム社と共同開発したDESCENTEオリジナルのARCTIC GRIP ALLTERRAIN（アークティック グリップ オルテライン）を採用しているから、濡れた路面や雪でもしっかりとグリップ。

Image: DESCENTE

つまり、ほとんど濡れないし、スベらないシューズなんです。

気品あるルックスでTPOを選ばない

Image: DESCENTE

ちなみに、今回のモデルは、伊勢丹新宿店から雪や雨に対応するハイスペックな機能性をもったシューズのリクエストがあって生まれたという伊勢丹新宿店との共同企画なんだそう。ファッションの伊勢丹新宿店というだけあって、さすがのスタイリッシュさですよね。

Image: DESCENTE

スニーカータイプなのでクッション性あるアウトソール採用、かかと部にはサイズ調整可能なドローコード付き、さらに消臭機能がついたオーソライトインソールと、長時間の着用でも歩き心地はもちろん快適さバツグンです。ビジネスシーンから、キレイめなカジュアルスタイルまで、TPOを選ばず着用可。

今日から毎日ヘビロテ確定のハイスペックなスニーカーローファーです。

Source: DESCENTE