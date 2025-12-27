今や災害級の暑さとなった日本の夏。

「40度は慣れられない。体が悲鳴をあげている」

「常に焦げそう」

夏の平均気温は3年連続で観測史上最高に。

そして海は…



（鈴木ダイビングサービス・鈴木勝海さん 三重・志摩市 ことし8月）

「全然冷たくない。生ぬるい」



（和具地区漁業権管理委員会・小川吉高委員長 三重・志摩市 ことし8月）

「（海水温が）30度あるぞ」

海水温上昇で｢海に異変｣

三重県志摩市の和具漁港周辺には、以前は少なかったサンゴ、沖縄の海にいるはずのグルクンなど南の魚が。日本近海は世界で最も海水温の上昇が激しく、それは海に異変を引き起こしています。



（和具地区漁業権管理委員会・小川委員長）

「海藻でこの辺もいっぱいだったけれど昔は…もう何もないわ。15年前くらい前からぼちぼち始まって、この10年で完全になくなった」

｢海の砂漠化｣でアワビやサザエが姿を消す

海藻を食べるウニや魚が増えたことで、海底が砂漠のようになっていく「磯焼け」が急速に進み、漁にも大きな影響が。



（海女・北井寿々美さん）

「1990年（平成2年）くらいからアワビが消えて、ことしはサザエがとれなかった。10月と11月は伊勢エビ漁も行っていたが（去年は）もうダメだった」



和具で例年、40トン近い水揚げだった伊勢エビは、去年わずか2トンに激減しました。

伊勢志摩で特に海水温が上がった原因と考えられるのが、2017年から7年余り続いてきた「黒潮大蛇行」という現象。



暖かい黒潮が紀伊半島沖で大きく南に蛇行して伊勢志摩周辺に流れ込み、この辺りの海水温を押し上げていたと考えられています。

｢黒潮大蛇行｣終息で海水温に変化は

そんな中…



（気象庁 大気海洋部・髙槻靖予報官 ことし8月）

「大きな蛇行になった所が、2025年4月で終息した」



ことし4月に「黒潮大蛇行」は終息していたと気象庁が発表。

4年前から海水温や藻場の状態の調査を続けている、三重大学の松田浩一教授は「大蛇行の終息で海水温が下がり始めている」と指摘します。



（三重大学 水産実験所・松田浩一教授 ことし8月）

「大蛇行がピークの時には、30度ほどあった水温ですので、ことしはずいぶん低いかなと」

“大蛇行の終息”で伊勢エビは？

海は元に戻るのか…12月11日、和具の伊勢エビ漁師・小川さんは漁に出ていました。



（和具地区漁業権管理委員会・小川委員長）

「波消しブロックが沈めてあるような場所。伊勢エビが生息している所で、以前はようけとれよった」

三重県の伊勢エビ漁は例年10月1日解禁ですが、小川さんたちはことし、資源管理のため解禁を3週間ほど遅らせました。前日に仕掛けた網を引き揚げてみると…



Q.今のところ伊勢エビどうですか？

「だめですね」



やはりほとんどとれません。

伊勢エビの天敵ウツボが増加

その一方で…



「あぶないよ。ウツボ、ウツボ」



網にかかるのは暖かい海にいるウツボ。伊勢エビの天敵です。

（和具地区漁業権管理委員会・小川委員長）

「ウツボここ多い。脱皮した伊勢エビとかが（ウツボに）食われることが多い」



この日の伊勢エビの水揚げ量は、和具漁港全体で61キロほど。去年よりは少し戻っていますが、全盛期に比べれば8割近く減ったままです。

伊勢志摩の海は戻るのか…

（和具地区漁業権管理委員会・小川委員長）

「自然だから仕方がない。戻ってこいと言うわけにもいかないし。これだけ少なかったら（伊勢エビは）”超”高級食材になってくる」

伊勢志摩の海は戻るのか…



（三重大学・松田教授）

「アラメとかカジメ（などの海藻類）は、胞子を海に放出するが、近くに親の海藻がないと種も届かないので、なかなか回復には時間がかかる」



海水温の上昇は、地球規模で今も進んでいます。