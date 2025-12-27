¼ÂÀï¤Ç¡ÈÊø¤µ¤ì¤Ê¤¤¡É¥¹¥¤¥ó¥°¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¡Å·ºÍÂÇ¼Ô¤â¼ÂÁ©¡Ä¡Ö²û¡×À¸¤ß½Ð¤¹È¿Éü¥Æ¥£¡¼
¸µµð¿Í¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î»°°æ¹¯¹À¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Î°ÂÄêË¡
¡¡µð¿Í¤Î´ÇÈÄÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¹â¶¶Í³¿»á¤ÎÂÇ·â¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿È¿ÉüÎý½¬¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤Ç¥Á¡¼¥Õ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÂÇ¼Ô¤È´Ö¶á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¿»°°æ¹¯¹À¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¶¶»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·ºÍÂÇ¼Ô¤Î³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¤¥ó¥°¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö²û¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¡Ö²û¡×¤È¤Ï¡¢¤ª¤Ø¤½¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÃ°ÅÄ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÂÎ¤ò¾¯¤·¤¯¤Î»ú¤Ë¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò»Ø¤¹¡£»°°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¶õ´Ö¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¿¶¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÀâ¤¯¡£¡Ö²û¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ËµÞ¤ä¸·¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÎý½¬ÊýË¡¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤¿¾õÂÖ¤Çº¸¼Ð¤áÁ°¡Ê¤ä¤ä»°ÎÝÂ¦¡Ë¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹·Á¤ò¤È¤ë¡£ÇØÃæÂ¦¤«¤éÍè¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎ¤¬Á°¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£»°°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢µ÷Î¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¡×°Õ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Áá¤¯ÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ÂÀï¤ÇÊø¤µ¤ì¤Ê¤¤¡È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¡É¤Îµ°Æ»¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¶áÆ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µð¿Í°ì¶Ú¤ÇÄÌ»»1753°ÂÂÇ¡¢321ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¹â¶¶»á¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤³¤ÎÎý½¬¤òËèÆü40Ê¬¤Û¤É¤«¤±¡¢Ìó120µå¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Å·ºÍ¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂÇ·â¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÎý½¬¤Î¼ç´ã¤Ï¡¢Ã±¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¥¹¥¤¥ó¥°µ°Æ»¤Î°ÂÄê¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¡Ö²û¡×¤Î¶õ´Ö¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à´¶³Ð¤òÄÏ¤á¤ì¤Ð¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÅê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë