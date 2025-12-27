《新作》冬の大人の味、続々登場♡【ファミマ】の「ラムレーズンスイーツ」に注目

濃厚な甘みと、バニラやキャラメルを思わせる芳醇な香りが魅力の“ラムレーズン”。子どもの頃はちょっぴり敬遠していたのに、気づけばその奥深い美味しさにハマっているなんて人も多いのでは？ 今回は、そんなラムレーズンを主役にした【ファミリーマート】の新作をピックアップ。思わず手が伸びるラインナップをご紹介します。

リッチ感あふれるご褒美スイーツ

こんがりとした焼き目が食欲をそそる「ラムレーズンバスクチーズケーキ」。洋酒使用やアルコール分のパケ表示から伝わる大人感もたまりません！ 筆者は夕食後のデザートに少し温めてから食べたのですが、香りがぐ～んとアップして幸せな気分になりました。アイスクリームやホイップクリームと一緒に食べるのも良さそう。

冬らしさ感じるビジュがおしゃれ！

続いては、数多くのスイーツを食べてきた@sujiemonさんが「絶品」と感想を投稿した「大人のラムレーズンタルト」。お皿に移せば、専門店のケーキのようなビジュアルでテンションもアップ！ ラムレーズンはトッピングだけでなく、タルト台の中にもクリームにも入っているのが嬉しいポイント。

幸福感◎ ふわふわでじゅわ～！？

真っ白なパンで、ラムレーズンを混ぜ合わせたクリームを挟んだ「ラムレーズンホイップサンド」。たっぷりのクリームに負けることなく、「噛むとラム酒じゅわっと染み出す」と@pan.oyatsuさんはラムレーズンの存在感を伝え、「最高に美味しすぎる」「至福すぎ」と絶賛しています。甘党さんなら朝ごはんにもおすすめですが、アルコール分が含まれるので注意して！

寒くなっても食べたい！ アイスも登場中

ラムレーズン風味のアイスクリームに、しっかり粒感のあるラムレーズン入りのアイスは、その名もズバリ「たっぷりラムレーズン」。最初から最後までラム酒の風味が楽しめるので、お酒好きさんもハマりそう。

ご紹介したのは、11月25日から【ファミマ】で開催中の「ラムレーズン」フェアのスイーツです。全11種が販売されているので、ぜひチェックして。

