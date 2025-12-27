マンチカンの子猫に初めてシャンプーをする様子がお利口で可愛いと話題です。動画には「かわいいし偉すぎる！」「お利口さん♡」等のコメントが寄せられ51万回以上再生されているようです。

【動画：はじめてのシャンプーで『不安そうにしている子猫』→体を洗い始めると…涙が出るほど尊い光景】

はじめてのシャンプー

TikTokアカウント「noa」に投稿されたのは、マンチカンのノアちゃんの初めてのシャンプーの様子です。初めてのお風呂でお水にビビり気味だったというノアちゃん。洗面台で不安そうにキョロキョロとあたりを見回していたそう。

しかし、飼い主さんがノアちゃんの体を洗い始めても、手の中で暴れたり鳴いたりすることもなくお利口に洗われていたといいます。

ふわふわの毛並みに

途中で休憩をはさみながら、ノアちゃんのシャンプーは無事終了！ノアちゃんをタオルでふきながら、飼い主さんは「えらいね！」とほめてあげたそう。

その後、ノアちゃんを抱っこしながらドライヤーで乾かす飼い主さん。ブラシで梳かすと、ノアちゃんはふわふわの毛並みになったそう。はじめてのシャンプーをお利口にがんばったノアちゃんでした。

他にも投稿をご紹介

まだ子猫のノアちゃんは、お風呂以外にも初めてのことがたくさんあるようです。他の投稿では初めてのお家探検の様子が投稿されています。ノアちゃんは、カーテンやちょっとした隙間も楽しそうに探検していたそう。

自分の影にびっくりするシーンもあり、ノアちゃんにとっては見るものがすべて珍しいようです。たくさん探検した後は、遊び疲れて寝てしまったノアちゃんでした。

最初にご紹介した投稿は51万回以上再生され「かわいいし偉すぎる！」「お利口さん♡」「いい子すぎる」等のコメントが寄せられ、お利口にシャンプーをされるノアちゃんに感心する声が多く集まっていたようでした。

TikTokアカウント「noa」では、マンチカンのノアちゃんの日常の可愛いワンシーンが投稿されています。ふわふわの毛並みと可愛らしい仕草の虜になる人が続出しているようです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「noa」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。