Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëŽ¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·èÄêÅª½Ö´Ö¡×±¿Ì¿¤òÊ¬¤±¤¿Ì¾¾¡Éé¡õ¶»¥¢¥Ä¤Ê´¶Æ°¥·¡¼¥ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡ª

ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë10·î17Æü ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£±»î¹ç£³ËÜÎÝÂÇ10Ã¥»°¿¶
À¤³¦°ì¤Ø¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡íµæ¶Ë¤Î¼«±ç¸î¡í
¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢£¶²ó10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à£³ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂçË½¤ì¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁ´À¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤È£´¤Ä¤òÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³õ(¤«¤Ö¤È)¤Î½ï¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬ºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£²ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥É¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê27¡Ë¤¬Æâ³Ñ¤ËÅê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢Åê¼ê½Ð¿È¤Î»ä¤«¤é¸«¤Æ¤âÍýÁÛ¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢ÆâÌî¥´¥í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÆó¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡¢°ìµéÉÊ¤Îµå¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¤½¤ì¤òÌó143m¤âÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê36¡Ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶°ìÎ®ÂÇ¼Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡¢Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤ËÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡íµæ¶Ë¤Î¼«±ç¸î¡í¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÌîµå²òÀâ¼Ô¤Îé®·ÃÔå»á¡Ë
¤³¤ì¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤â¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê52¡Ë1·î21Æü ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê
£··î¤Ë¤ÏµÝ»ÒÉ×¿Í¤È½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ø
¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê52¡Ë¤Ï¡Ç25Ç¯1·î¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£10Ç¯Ï¢Â³200°ÂÂÇ¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÆüÊÆÄÌ»»4367°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¡££×£Â£Ã¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Î¤ºêÃÒÌé»á¤Ï¡Ö¡ÊÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¡ËÅöÁ³¤Î·ë²Ì¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ìî¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£¡í¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¡í¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÀ¸¤ß¡¢¸åÇÚ¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤âÌÜ»Ø¤½¤¦¡Ù¤ÈÌÜÉ¸¤òÍ¿¤¨¤¿°ìÈÖ¤ÎÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¡¦¥¹¥º¥¡×¤ÏÀ¤³¦¤¬¸Ø¤ë°Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²Æì¾°³Ø¹â¹»8·î23Æü ²Æì¸©Àª15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡
²Æì¾°³Ø¤Î£²Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¶½Æî¹â¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸½¶½Æî¹â¹»ÌîµåÉô¥³¡¼¥Á¤ÎÅçÂÞÍÎ¾©»á¤Ï¤³¤¦É¾¤¹¤ë¡£
¡Öº¸¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¤¯¤ó¡¢±¦¤Î¿·³ÀÍ¸¾¤¯¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤âÄ¶°ìÎ®¤ÎÅê¼ê¡£Æó¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÎÉ¤¤¶ÛÄ¥´¶¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËËöµÈ¤¯¤ó¤Î150km¡¿£è¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¡¢±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢£³Ç¯À¸¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
£×¥¨¡¼¥¹¤¬Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹9·î7Æü »Ë¾åºÇÂ®¥ê¡¼¥°Í¥¾¡
Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î²¸»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÏ¢ÇÆ¡õÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Î¥«¥®¡×
¥·¡¼¥º¥ó¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯£±¤Ç·Þ¤¨¤¿¹ÅçÀï¡¢ºå¿À¤Ïµ¾Èô¤Ç¤â¤®¼è¤Ã¤¿£²ÅÀ¤òÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¡Ê27¡Ë°Ê²¼¡¢Å´ÊÉ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¼é¤êÈ´¤¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï£µÅÙ¡¢Ãè¤òÉñ¤Ã¤¿¡£
¾ëËÌÃæÌîµåÉô»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¹âÃÎ¾¦¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¾åÅÄ½¤¿È(¤¦¤¨¤À¤ª¤µ¤ß)»á¤¬ÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡Ö½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Çµå»ù¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤Ë»þ´Ö¤ò³ä(¤µ)¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¡¢¡í¤³¤³¤ÇÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡í¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£ÃæÌîÂóÌ´¡Ê29¡Ë¤·¤«¤ê¡¢¥Ð¥ó¥È¤Î¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤ÏÂÇ·â¤âÎÉ¤¤¤·¡¢·è¤á¤¿¸å¤ÎÂÇÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¡£µå»ù¤â¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ã¼ê¤ÎÀ¾½ãÌð¡Ê24¡Ë¤â¥Ð¥ó¥È¤¬¾å¼ê¤¤¡£½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£²Ç¯ÌÜ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
Èá´ê¤ÎÏ¢ÇÆ¡õÆüËÜ°ì¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£
