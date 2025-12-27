テイラー・スウィフト（35）は、人生設計のアドバイスをスティーヴィー・ニックス(77)から受けているようだ。「多くの人々の経験の中に共通する筋道を見つけようとしている」というテイラーは、スティーヴィーが自分の人生において最も影響力のある人物だと認めている。



【写真】最も影響力のある人物だとするスティーヴィー・ニックス

「ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア」でテイラーはこう話す。「生き方は違っても、互いの経験を身近に感じることはできると思う」「幸運にも、私には常に良い影響を与えてくれるスティ―ヴィー・ニックスのような人がいる」「彼女と話したり、電話したりして、その経験を聞くことができるのはありがたいこと。彼女は私や多くのミュージシャンに道を切り開いてくれた」「彼女がとても魔法のようで素晴らしく、賢明なアプローチを示してくれたように感じる」



一方で、サブリナ・カーペンターは、「最高の親友」の1人だというテイラーのことを絶賛していた。「世間が何と言おうと、私の見る限り、彼女はしてきたことのすべてを優雅にやり遂げてきた」と話し、そんなテイラーのアドバイスに頼れることをありがたく思うと続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）