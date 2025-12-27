全国高校サッカー選手権は28日に開幕する

12月28日の早稲田実業vs徳島市立の開幕戦を皮切りに首都圏各所で開催される第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国の各都道府県を突破した48代表校が集結し、1月12日の決勝戦まで熱い激闘を繰り広げる真冬の風物詩。

ここではこの大会に出場をするすべてのJ内定選手の紹介と注目のタレントを北から順番に全8回にわけて紹介していきたいと思う。第1回はJ1内定選手パート?。

◎松田駿（青森山田3年、GK、ファジアーノ岡山内定）

185センチのサイズと長い手足を持つ安定感抜群のGKは、裏を取られた時のポジションの詰め方、シュートへの反応、そして弾いた後のセカンドアクションに長けている。岡山に練習参加の際は、スベンド・ブローダーセン（川崎フロンターレ）の反応速度とセカンドアクションのスピードに刺激を受け、「ただ止めるだけでは通用しない」と高校に戻ってからも意識的に磨き続けた。青森山田でも堅守を構築し、高円宮杯プレミアリーグEASTではリーグ最小の失点数を誇った。兄は東京ヴェルディに所属するDF松田陸。中学までは一緒にプレーしていたが、地元・前橋育英に進み、高校3年時に選手権優勝を手にした兄に対し、彼は青森山田を選んだ。プロでの兄弟対決を夢見る男は、たくましくなって最後の選手権に挑む。

◎久保遥夢（前橋育英3年、DF、名古屋グランパス内定）

184センチのサイズと冷静沈着な頭脳を持って最終ラインを統率するインテリジェンスあふれるCB。相手の状況、味方のバランスを常に視野で捉えて、どのスペースを埋めるべきか、どこを誰に行かせるべきかを考え、コーチングすると同時に自分のポジション修正も図る。「穴を開けたくないので、そこは周りの選手の能力を把握しながら動かしています」と、守備の噛み合わせを整えた上で、自分のゾーンに入ってきたら対人能力とボールハント力の高さを生かしてシャットアウトする。昨年も守備の軸として選手権優勝を経験。「ボランチの石井陽（明治大）さんなど先輩たちに引っ張ってもらっていた」と口にした彼も、今や押しも押されぬDFリーダーに。Jリーグ複数クラブからオファーがあったが、「一番自分が成長できる場所」と名古屋を選んだ。

◎長璃喜（昌平3年、MF、川崎フロンターレ内定）

個の打開力で言えば間違いなく高校ナンバーワンと言っていいだろう。ボールを持ったらもう止まらない。常に相手の重心や狙い、カバーしてくる2枚目、3枚目の動きもしっかりと関節視野に捉えてから、爆発的な瞬発力と足にボールがくっついているような重心が低く、足元からボールがずれないドリブルを仕掛けてくるから相手は止められない。1年生の選手権で見せたチームを何度も窮地から救う劇的アディショナルタイム弾。昨年のインターハイ決勝で見せた圧巻の50mドリブル弾。今年の選手権予選決勝で見せた40mドリブル弾と、彼のゴールは記憶に残るものが多い。「他の選手に持っていないものを持っている。高校生でこのレベルの感覚はなかなか見当たらない」と川崎の向島建スカウトが舌を巻いたように、唯一無二の武器を持っているハイクラスドリブラーは、昨年出場できず悔しい思いをした選手権の舞台で存分にその才を発揮し、新たな記憶に残るゴールを見せてくれるだろう。

◎島谷義進（流通経済大柏3年、MF、水戸ホーリーホック内定）

「今年のフォーメーションは彼がいるから成り立っている」と榎本雅大監督が口にしたように、【4-4-2】の中盤ダイアモンド型の底に君臨し、1人で広範囲のスペースをカバーし、かつボール奪取でショートカウンターにつなぐことができるまさに鉄人だ。ずば抜けた運動量はもちろん、ショートスプリントのスピード、「ここなら届く、ここは届かないから任せる」という瞬時の細かい判断も的確にこなし、一度飛び出したら確実にボールを刈り取る。奪いきれなくても粘って時間を作り、周りの選手が自分の空けたスペースを埋められるようにするテクニカルなプレスも駆使することができる。「僕がサボったらチームは苦しくなる。常にチームのために声を出したり、動いたりすることを考えています」とキャプテンとしての自覚は十分。ボールを動かすことも苦としないワンボランチは、攻守に存在感を発揮し、J1初昇格を果たした水戸の攻守の番人への道を進んでいく。（FOOTBALL ZONE編集部）