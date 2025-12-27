「一発逆転のチャンスはない」40代の転職は未知の分野への挑戦よりも積み重ねた経験とスキルを価値に変えて
「40代は自分のキャリアの理想像を実現するための、最後のチャンス」
こう話すのは、SNSなどで「転職とキャリア」をテーマにSNSなどで発信してきた安斎響市さん。自身もまた年齢のステージが変わるたびに働き方について悩んできた。
ただ、「最後のチャンス」だからと言って、「一発逆転できるわけではない」という。
著書『40代からの転職と副業』（育鵬社）から一部抜粋・再編集して紹介する。
一発逆転のチャンスは存在しない
40代を超えても、転職活動をしてより良い職場を見つけることや、副業によって収入源を増やすことは可能です。実際に、それらを実現している人はたくさんいます。
ただし、それは「40代からでも逆転可能」という意味ではありません。そもそも、キャリア構築に「一発で大逆転」という都合の良いものは存在しません。
あまり夢のない話ですが、それが真実です。まるでギャンブルのように一世一代の賭けに出るのではなく、現実を正しく認識して、地道な勝利を掴むしかありません。
何もないところから「起死回生の一手」を打ち出すのではなく、地に足を付けて、「自分が持っているものを大きな価値に変える努力」をするのが必要不可欠です。
あなたがまだ20代の若者であれば、「若くてイイヤツだから」という理由だけで、不意にチャンスが降ってくる可能性もあるでしょう。そうやって偶然手に入れた機会が、回りまわって大きな成功につながっていくこともあります。
しかし、40代以降は、そういった偶発的なチャンスはなかなか転がってきません。
チャレンジ的な仕事の振り方はされない
「試しに、この仕事は彼に任せてみてはどうか」
「経験を積ませる意味で、彼女を抜擢してはどうか」
といった、ポテンシャルを加味した仕事の振り方をされることは、40代以降の人だと基本的にありません。
「この人は業界未経験だが、若くてコミュニケーション能力が高いから、きっと何年か後には成長して、活躍できる人材になれるはずだ」
「この前、営業に来ていたフリーランスの人だけど、試しに一度、軽い仕事をお願いしてみたらどうかな？ 面白そうな人だったし、トライアルの意味でさぁ……」
こういったチャンスが生まれるのは、やはり「若さ」の賜物です。
40歳を超えると、相応の経験と実績、具体的なスキルの証明がなければ、良い仕事が降ってくることはありません。
「転職をする」にしても、「副業を始める」にしても、最初に考えるべきは、「自分が持っているうちの何を武器にするか」です。
すでに自分が持っている武器を生かす
40代以降は、これから新しく経験を手に入れて成長していくというフェーズではありません。
そうではなく、現時点ですでに自分が持っているものを上手に活用して、自分の土俵で勝負をするしかないのです。
「そんなことを言われても、自分は特別なスキルも経験も持っていない」
そう考えて、落ち込んでしまう人もいるかもしれません。
心配しないでください。
すでに述べた通り、いま必要なのは「自分が持っているものを大きな価値に変える努力」です。現時点で可視化されていなければ、それを可視化し、相手に伝わるように言語化できればいいだけです。
「自分が現時点で持っているものを『価値』に変える」
40歳を過ぎてから、今さらまったく未経験の新規分野に挑戦するよりは、自分自身が今日時点で持っているものを整理して、それを武器にする努力をしていく方が、実はずっと現実的な生き残りの手段となります。
安斎響市
日系大手メーカー海外営業部、外資系大手IT企業の事業企画部長などを経て、2023年に独立。「転職とキャリア」をテーマに、書籍、note、Ｘなどで発信している