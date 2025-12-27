40代は「自分の理想」を叶える最後のチャンス？30代、50代にはできない“将来をあきらめない”人の転職という選択肢

転職は若いうちにしかできない…。



そう思いがちだが、キャリアを積み重ねた40代だからこそ、新しいことに挑戦したくもなる。



20代、30代、40代と年齢に応じて自分らしい働き方を模索してきたという安斎響市さん。これまで「転職とキャリア」をテーマにSNSなどで発信してきた安斎さんは、「年齢を重ねてからのキャリアの選択肢は意外と多い」と話す。



著書『40代からの転職と副業』（育鵬社）から“40代のチャンス”を一部抜粋・再編集して紹介する。

40代は理想を叶える最後のチャンス

やはり、40代以降になったからといって「仕事は捨てて家族を優先するんだ」「理想の働き方はあきらめてプライベートを取ろう」と、二者択一で割り切れる人ばかりではありません。

何歳になっても、自分のやりたい仕事をしたい（できれば、やりたくない仕事を無理してやりたくはない）という気持ちはあるものです。

結婚や育児、介護などの家庭事情は徐々に変わっていくもので、一時的にプライベートで忙しくなったとしても、永遠に同じ負荷が続くわけではありません。

「育児が少し落ち着いたら、転職していまと違う仕事をやってみたい」

「もう少し時間ができたら、副業をやってみたい」

と考える人もいるでしょう。

40代のうちであれば、現実的にまだそういうチャンスはあります。考える時間も一応あります。

十分な社会人経験を積み、精神的にも成熟し、心に余裕を持つことができる40代だからこそ、あらためて「人生後半戦の過ごし方」に思いを馳せ、もう一度、本当にやりたいことは何かを考えて、それを追いかけていくことができるはずです。

50代以降はどうなる…？

逆に言うと、50代半ばくらいになると、もはや「キャリアに悩んでいる人」自体がほとんどいなくなります。

ゼロではないですが、あまり本気で「現状を変えたい」「なんとかしたい」と考える人はいなくなってきます。

なぜかと言えば、さすがに50 代になると「もうタイムリミットを過ぎている」からでしょう。残酷な話ですが、それが現実です。

「まだキャリアをあきらめたくない」「妥協して我慢して残りの仕事人生を生きたくはない」と考えるのは、せいぜい40代後半までです。ほとんどの人は、50代半ばにはもうあきらめるか、満足して「現状維持」に入ります。

それが本人にとって真に幸せなものなら良いのですが、一定数の人は、別に維持したくもない「不幸せな現状」を維持して働き続けるというのが、悲しい事実です。

だからこそ、行動を起こすのであれば、40代のうちです。今なら、まだけっして「手遅れ」ではありません。

私が今まで多くの人のキャリア相談に乗っていて、とても驚いたことの一つが「若い世代よりも40代以降の方が、実は将来のキャリアに対して貪欲である」ということです。

40代の方が将来に前向き！？

20代のうちは、進むべき道が分からずに右往左往してしまいます。

30代は、上振れの期待値を事前確認しないとなかなか行動に移せません。

それに対して40代は、自分が望むものをストレートに手に入れる力強い意志があります。40代とは、ある意味で、自分のキャリアの理想像を実現するための、最後のチャンスなのでしょう。

余力もあり、経験もあり、現実が見えている中で、まだ理想をあきらめるには早い、という過渡期です。

・管理職の仕事が実はあまり好きではない。収入を増やしつつ、管理職として働く以外のキャリアを模索していきたい。

・リモートワークで働きたい。可処分時間を最大化して趣味や余暇に当てたいし、同時に年収水準も捨てたくはない。

・会社の中でのキャリアが頭打ちになり、上を目指すのはもう難しいが、収入をここから増やしていくために何をすればいいのか、柔軟に考え続けたい。

・転職して年収は上がったが残業が増えてしまい、とてもじゃないが長くは耐えられない。何とかして理想のバランスを追求したい。

・地方在住でも一応仕事は見つかるが、待遇がいまいち。勤務地を固定しつつ、希望通りの職種、年収での転職を実現したい。

・明らかに将来性のない会社、暗い話ばかりの斜陽産業から早く抜け出して、もっと明るい未来を掴みたい。

・育児が落ち着ついてきたタイミングで、以前からずっと憧れていた仕事に、副業で少しずつ挑戦してみたい。

実は、20代・30代の若い人たちよりも、40代のベテラン会社員の人たちの方が、将来のキャリアに対してむしろ前向きで、「自分が本当にやりたいこと」を追求しようとしている印象を私は受けます。

年齢による制限があることは十分に承知のうえで、それでも、「まだ将来をあきらめたくない」というエネルギーを感じます。

あなたも、きっと、まだやれるはずです。転職の道も、副業の道も、独立の道も、まだあります。一緒に考えていきましょう。

安斎響市

日系大手メーカー海外営業部、外資系大手IT企業の事業企画部長などを経て、2023年に独立。「転職とキャリア」をテーマに、書籍、note、Ｘなどで発信している