超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #10』が12月26日に配信。M-1出場経験もある東大生のプレゼンが“大スベリ”した。

【映像】“大スベリ”してしまった東大生のプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

東京大学文学部に通う森中健人（もりなか・けんと）さんは、冒頭「僕、ガンジーに並んだことがあるんです」と発言。森中さんの高校の卒業式の際に生徒会長がガンジーの名言の次に森中さんの「高貴なる者の義務は、高貴であり続けることだ」という発言を紹介したという。森中さんは「一高校の卒業式におけるスピーチの言葉にすぎないですが、一方で、僕の言葉はガンジーと同じぐらい生徒会長の心を動かしたとも思います」と説明。その上で「僕は世界中の人を笑わせるという夢を叶えたい。どうやって笑わせるかとかも全然分からないですが、それを一緒に考えて一緒にやってくれる人を求めています」とアピールした。



「笑わせる」と「人を笑顔にする」は繋がっていますか？

藤原結衣（ロート製薬株式会社 人事総務部兼広報・CSV推進部）：森中さんの名言はどういう意図で伝えた言葉ですか？

森中：教育格差について考える授業の際に出た言葉です。「ノブレス・オブリージュ（高貴なる者の義務）」という言葉がありますが、現代では高貴さが何か分からなくなっていると思います。学歴やお金など様々ありますが、「各々が思う高貴さ」をずっと大事にするべきという意味で発言しました。

田村知子（日本航空株式会社 業務企画職 人事部採用グループ アシスタントマネジャー）：人を「笑わせる」と「笑顔にする」は繋がっていますか？ 弊社ではお客様に最高のサービスを届けるために「どうやったら笑顔になっていただけるか」を考えますが、森中さんの考え方と似ていますか？

森中：似ていると思います。相手をポジティブな気持ちにさせても相手の気持ちが目に見えないことも多いですが、笑わせた時は絶対幸せにできていると実感できます。だから僕は人を笑わせることが好きなのです。そういう意味では「笑顔」という点で同じです。繋がっていると思います。



下は1点、上は5点の厳しい結果に

企業からの採点は、下は1点、上は5点と全体的に低い点数となった。

「3点」をつけた株式会社ワコールは「笑わせるという森中さんの理念と弊社とのマッチングがなかなか難しい」と辛口評価。

「5点」をつけた株式会社JTBは「チームに1人はいてほしいキャラクター。周りを笑顔にしてくれるような方が1人いてほしい」と評価した。

「1点」をつけた株式会社Zenkenは「ふざけるとか “（笑いの）つかみ”とか、いろいろな格好で来た人もいましたが、やはり真面目なところを30％くらいは入れてくれないと評価できない」とコメントした。