「本を読まない小6の娘が熱中して読んでます！」との声も。子供もどハマりしている“異例のビジネス書”とは？
そんな声が届いているのが、書籍『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。
ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
言葉の裏にある心理を読み解けるか？
目の前にある事実のとらえ方だけでなく、その「背景」にまで目を向けてみると、思わぬ事実がわかることも。
次の問題、言葉の裏にある心理まで見抜けるでしょうか。
ある教授が体調を崩して、A,B,Cの3人に以下のメールを送った。
「私の代わりに誰か1人が授業をやっておいてください」
A,B,Cの3人は自分が授業をしたいと思っているが、授業がいつどこの教室でおこなわれるのかがわからない。
Aは「教室の階数」、Bは「授業の時間」、Cは「教室の学部棟」のみ知っている。
授業がおこなわれるのは、下にあるリスト内のいずれか。
1階9時北館
2階12時西館
1階3時西館
1階10時東館
2階10時北館
1階10時南館
1階10時北館
2階11時東館
3階12時西館
2階12時南館
以下は3人がリストを見た後の会話である。
A「誰かわかった？」 B,C（同時に）「Aにはわからないよ」
A「あなたたちはわからないの？」 B,C（同時に）「わからない」
A「あ、わかった！」
さて、授業はいつどこでおこなわれる？
イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!!頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（308ページ）より
