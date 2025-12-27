『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、内定が出た後にチェックしておきたいことについて著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

内定が出た後に再チェックすること

内定承諾前に絶対に確認すべき、たった1つのこと。それは「自分が無理な環境に足を踏み入れようとしていないか」です。

能力ややりがい、条件よりも先に、ここを外すと高確率で早期離職につながります。

多くの就活生は、選考中にネガティブなことを聞くのを極端に避けます。「評価が下がるかもしれない」「面倒な人だと思われそう」。

その気持ちは自然ですが、実はこの判断がミスマッチを生む最大の原因です。

たとえば、「細かい事務作業が多い仕事が苦手」「指示が曖昧な環境だとパフォーマンスが落ちる」「感情的なコミュニケーションが多い職場がしんどい」。

こうした感覚は、能力ではなく相性の問題です。そして相性は、入社後に努力でどうにかなるものではありません。

重要なのは、これを選考中ではなく、内定が出た後に再確認することです。

内定が出たということは、企業側が「この人を採りたい」と判断した状態。その段階で改めて、「自分が苦手な作業や環境は、この会社にどれくらいあるのか」を確認するのは、決して失礼な行為ではありません。

むしろ長く働く前提で考えているからこそ出てくる、健全な質問なので自信を持って質問しましょう。

内定獲得後はどんなネガティブなことも聞ける大チャンス

ちなみに、内定獲得後は就活生と企業の立場が大きく変わります。

就活生は「評価される側」から、「企業に選ばれた候補者」になる。このフェーズこそ、最も率直な情報が引き出せるタイミングです。

この段階で企業は、あなたを落とすかどうかではなく、「どうやって口説くか」「どうやって納得してもらうか」を考えています。

だからこそ、選考中には濁されがちだった話も具体的に聞けるんですよね。

・忙しい時期の働き方

・現場で実際に起きやすいトラブル

・合わない人の特徴

・入社後につまずきやすいポイント

こうした話は、内定後でなければ本音が出ません。そしてここで重要なのは、「ネガティブな答えが返ってきたらどうしよう」と恐れないことです。ネガティブな情報が出てくるのは、むしろ健全です。

問題なのは、聞かずに入社し、後から「こんなはずじゃなかった」と気づくこと。その時点では、もう引き返しにくいのです。

内定後は、企業の弱点や現実を知る最後のチャンスです。この機会を使わないのは、正直もったいない。

ミスマッチは損害

ミスマッチというと、「自分がつらくなる話」だと思われがちですが、実際は企業側にとっても大きな損害です。早期離職が起きれば、採用コストは無駄になり、現場の育成負担も増える。

「せっかく採ったのに、なぜ辞めたんだ」という空気が残ることもある。つまり、ミスマッチはどちらにとっても不幸です。

だから本来、内定後に相性を確認する質問は、企業にとっても歓迎されるべきものです。長く働く前提で考えているからこそ出てくる質問だと分かるからです。

それでも不安になる人は多いと思います。「こんなこと聞いたら、面倒な人だと思われないか」。結論から言えば、ここで本音を聞いて評価が下がる会社なら、入社後も高確率でしんどくなります。

内定承諾前に確認すべき、たった1つのこと。

それは「この会社で、自分は無理をし続けることにならないか」です。

遠慮せず、気にせず、率直に聞く。その姿勢こそが、後悔しない選択につながりますよ。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）