フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日に都内で出場メンバー８選手を先行発表したことを報じた。

発表されたのは、ドジャース・大谷翔平投手、エンゼルス・菊池雄星投手ら８人。大谷を除く７人はいずれも投手だった。メジャー組は大谷、雄星に３大会連続出場となるパドレス・松井裕樹投手の３人。ＮＰＢ組からは、伊藤大海（日本ハム）、大勢（巨人）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）の５投手が名を連ねた。

このニュースを受け番組ではＷＢＣで侍ジャパンの全試合を同局が生中継することを告知。一方でテレビは、侍ジャパンの試合は地上波で放送なく米動画配信大手「ネットフリックス」が大会を独占配信する。

これに徳光さんは「ニッポン放送で生中継ですよ。テレビはないんですよ、地上波は」とリスナーに呼びかけ「ニッポン放送かじりつきますよ。意地でも見ないね、映像は」と宣言していた。