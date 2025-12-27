「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「面倒くさい」と思われる人の特徴

周りから「この人と話すと面倒くさい…」と思われる人がいます。

その原因はもしかすると「どうして〜しないの？」という聞き方かもしれません。

たとえば、こう聞く人です。

・「どうして参加しなかったの？」

・「どうして連絡しなかったの？」

この質問を向けられた瞬間、相手は会話ではなく説明の準備に入ります。

起きていた事情を整理し、順序立てて話す必要が生じるからです。

「どうして〜しないの？」という形は、理由を求めているようで、答えのハードルが高い。

単なる事実ではなく、納得できる説明を要求されている構造になっています。

そのため、このやり取りが続くと、「話すと面倒くさい」という印象が残ります。

原因は態度でも性格でもありません。質問の形が、答えにくいからです。

「事実質問」で聞き直す

頭のいい人は、「どうして」を使いません。理由を聞く前に、事実だけを確認します。

たとえば、次のように聞きます。

・「あの日は、参加されなかったんですね」

・「今回は、連絡はなかったんですね」

ここでは説明は求めていません。起きたことを、そのまま置くだけです。

「どうして〜しないの？」は、答えを引き出す前に、相手を構えさせる質問です。

周りから「話すと面倒くさい人」と思われる人は、無意識のうちに、こうした聞き方を繰り返しています。

考えさせるな、思い出させよ。理由ではなく、事実から入る。それだけで、会話の重さは変わります。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）